Toyota Corolla’нинг янги моделини тақдим этди
ASTANA. Kazinform - 1 июнь куни Toyota сўнгги йиллардаги энг экстремал Corolla моделини намойиш қилди, деб хабар беради Kazinform.
Автомобиль брендининг расмий маълумотларига кўра, бу трек учун мўлжалланган Toyota GR Corolla GRMN модели ҳисобланади. У собиқ Toyota президенти Акио Тойода иштирокида яратилган.
Капот остида 305 от кучига эга 1,6 литрли турбоқувватлагичли двигатель ўрнатилган. Вазнни камайтириш мақсадида муҳандислар орқа ўриндиқларни олиб ташлаган, карбон капот ўрнатган ва автомобиль оғирлигини тахминан 30 килограммга камайтирган.
Кузов капотдаги ҳаво киритиш канали, қанотлардаги вентиляция тирқишлари ҳамда беш хил ҳолатда созланадиган орқа спойлер билан жиҳозланган. Салонда пойга услубидаги ўриндиқлар, алькантара ва карбон материалларидан фойдаланилган. Йўл билан юқори даражадаги ёпишишни таъминлаш учун Michelin Pilot Sport Cup 2 шиналари ўрнатилган.
Сотувлар 2027 йилда бошланади. Дастлаб ушбу модель чекланган миқдорда Япония, Шимолий Америка ва Австралия бозорларида тақдим этилади.