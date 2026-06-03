KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    ТОП-10: Ўзбекистоннинг энг йирик савдо ҳамкор давлатлари

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-апрель ойларида Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси 26,3 млрд АҚШ долларини ташкил этди.

    экспорт/импорт
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Мазкур даврда Ўзбекистон ташқи савдо айланмасидаги ТОП-10 давлатлар:

    • Хитой — 6,2 млрд АҚШ доллари;
    • Россия Федерацияси — 4,5 млрд АҚШ доллари;
    • Қозоғистон — 1,8 млрд АҚШ доллари;
    • Туркия — 920,6 млн АҚШ доллари;
    • Афғонистон — 728,2 млн АҚШ доллари;
    • Корея Республикаси — 638,3 млн АҚШ доллари;
    • БАА — 626,7 млн АҚШ доллари;
    • Франция — 618,1 млн АҚШ доллари;
    • Германия — 411,6 млн АҚШ доллари;
    • Ҳиндистон — 406,4 млн АҚШ доллари.

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-апрель ойларида 2 200 530 нафар Ўзбекистон фуқаролари туристик мақсадларда чет элга сафар қилган.

    Марказий Осиё хабарлари Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф