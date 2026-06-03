ТОП-10: Ўзбекистоннинг энг йирик савдо ҳамкор давлатлари
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-апрель ойларида Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси 26,3 млрд АҚШ долларини ташкил этди.
Мазкур даврда Ўзбекистон ташқи савдо айланмасидаги ТОП-10 давлатлар:
- Хитой — 6,2 млрд АҚШ доллари;
- Россия Федерацияси — 4,5 млрд АҚШ доллари;
- Қозоғистон — 1,8 млрд АҚШ доллари;
- Туркия — 920,6 млн АҚШ доллари;
- Афғонистон — 728,2 млн АҚШ доллари;
- Корея Республикаси — 638,3 млн АҚШ доллари;
- БАА — 626,7 млн АҚШ доллари;
- Франция — 618,1 млн АҚШ доллари;
- Германия — 411,6 млн АҚШ доллари;
- Ҳиндистон — 406,4 млн АҚШ доллари.
Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-апрель ойларида 2 200 530 нафар Ўзбекистон фуқаролари туристик мақсадларда чет элга сафар қилган.