Тоқаев ва Путин музокаралари: яхши қўшничиликнинг етти тамойили, АЭСга оид ҳужжатлар имзоланди
ASTANA. Kazinform - Астанада Тоқаев ва Путин бир қатор савдо-иқтисодий лойиҳаларни, Амур йўлбарсларини Қозоғистонга қайта киритиш ташаббуслари, учувчисиз юк йўналишини ишга тушириш ва “Сириус” мактаби масалаларини кўриб чиқдилар, деб хабар беради Kazinform.
ҚР Таълим-маориф вазири Жулдиз Сулейменова Давлат раҳбарларига Астана шаҳридаги “Сириус” мактабининг қурилиши ҳақида маълумот берди.
Сўнгра Давлат раҳбарлари “Қозоғистон ва Россия халқлари ўртасидаги дўстлик ва яхши қўшничиликнинг етти тамойили тўғрисида”ги қўшма баёнотни имзоладилар ва алмашдилар.
Атом энергетикаси агентлиги ва “Росатом” АЭС қурилиши лойиҳаси бўйича ҳукуматлараро келишувлар билан алмашди.
Қозоғистон ва Россия таълим вазирликлари Қозоғистонда “Сириус” мактабини ташкил этиш тўғрисида, икки мамлакат энергетика вазирликлари эса нефть соҳасидаги ҳамкорликни кенгайтириш бўйича келишувлар билан алмашдилар.