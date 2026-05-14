Тоқаев ва Эрдоған стратегик шериклик тўғрисидаги декларацияни имзолади
ASTANА. Кazinform – Қозоғистон ва Туркия ўртасида абадий дўстлик тўғрисидаги шартнома имзоланди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
– Икки томонлама музокаралар ва Қозоғистон-Туркия Олий даражадаги стратегик ҳамкорлик кенгашининг олтинчи йиғилиши натижаларига кўра, Президент Қасим-Жомарт Тоқаев ва Президент Режеп Таййип Эрдоған Қозоғистон Республикаси ва Туркия Республикаси ўртасида абадий дўстлик ва кенгайтирилган стратегик шериклик тўғрисидаги декларацияни имзолади, — дейилади хабарда.
Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари Туркия Президенти билан кичик таркибда музокаралар ўтказди.