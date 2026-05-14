KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Тоқаев ва Эрдоған стратегик шериклик тўғрисидаги декларацияни имзолади

    ASTANА. Кazinform – Қозоғистон ва Туркия ўртасида абадий дўстлик тўғрисидаги шартнома имзоланди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Тоқаев ва Эрдоған стратегик шериклик тўғрисидаги декларацияни имзолади
    Фото: Ақорда

    – Икки томонлама музокаралар ва Қозоғистон-Туркия Олий даражадаги стратегик ҳамкорлик кенгашининг олтинчи йиғилиши натижаларига кўра, Президент Қасим-Жомарт Тоқаев ва Президент Режеп Таййип Эрдоған Қозоғистон Республикаси ва Туркия Республикаси ўртасида абадий дўстлик ва кенгайтирилган стратегик шериклик тўғрисидаги декларацияни имзолади, — дейилади хабарда.

    Тоқаев ва Эрдоған стратегик шериклик тўғрисидаги декларацияни имзолади
    Фото: Ақорда

     

    Тоқаев ва Эрдоған стратегик шериклик тўғрисидаги декларацияни имзолади
    Фото: Ақорда

     

    Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари Туркия Президенти билан кичик таркибда музокаралар ўтказди.

    Ақорда Сиёсат Туркия Эрдоған Қозоғистон Президенти
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф