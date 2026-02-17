OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    16:20, 17 Февраль 2026 | GMT +5

    Тоқаев Садир Жапаровнинг қирғиз давлатчилигини мустаҳкамлаш борасидаги қарорларини қўллаб-қувватлади

    ASTANА. Кazinform – Давлат раҳбари Қирғизистон Президенти билан телефон орқали суҳбатлашди.

    Тоқаев ва Жапаров
    Фото: Ақорда

    Қозоғистон Президенти Қозоғистон-Қирғизистон муносабатларининг ижобий динамикасини таъкидлаб, уларга барқарор сиёсий мулоқот, икки мамлакат ҳукуматлари ва ишбилармон доиралари ўртасидаги фаол ҳамкорлик ёрдам бераётганини таъкидлади.

    Қардош давлатлар раҳбарлари савдо-иқтисодий, транспорт-логистика, сув-энергетика соҳаларидаги ҳамкорликнинг жадал ривожланишига эътибор қаратдилар.

    Президентлар давлатлараро алоқаларни дўстлик, стратегик шериклик ва иттифоқчилик руҳида янада кенгайтиришга содиқ эканликларини тасдиқладилар.

    Қасим-Жомарт Тоқаев Садир Жапаровга мамлакатда конституциявий ислоҳотлар амалга оширилаётгани ҳақида ахборот берди. Ушбу модернизация мамлакатнинг тез суръатларда гуллаб-яшнаши учун пойдевор яратади. Қирғизистон Президенти Қозоғистондаги кенг кўламли ўзгаришларни қўллаб-қувватлашини билдирди.

    Давлат раҳбарлари минтақавий ҳамкорлик масалалари бўйича умумий қарашларини билдирдилар.

    Қозоғистон Президенти Бишкекда ШҲТ саммити ва Жаҳон кўчманчилар ўйинлари каби муҳим халқаро тадбирларнинг муваффақиятли ўтказилишига тилакдошлик билдирди.

    Қасим-Жомарт Тоқаев Садир Жапаровнинг мамлакат бирлигини сақлаш ва қирғиз давлатчилигини мустаҳкамлашга қаратилган қарорларини қўллаб-қувватлади.

    Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари ХХР Раисига табрик телеграммасини йўллади.

    Теглар:
    Қирғизистон Қозоғистон Президенти Ақорда Садир Жапаров
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!