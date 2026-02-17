Тоқаев Садир Жапаровнинг қирғиз давлатчилигини мустаҳкамлаш борасидаги қарорларини қўллаб-қувватлади
ASTANА. Кazinform – Давлат раҳбари Қирғизистон Президенти билан телефон орқали суҳбатлашди.
Қозоғистон Президенти Қозоғистон-Қирғизистон муносабатларининг ижобий динамикасини таъкидлаб, уларга барқарор сиёсий мулоқот, икки мамлакат ҳукуматлари ва ишбилармон доиралари ўртасидаги фаол ҳамкорлик ёрдам бераётганини таъкидлади.
Қардош давлатлар раҳбарлари савдо-иқтисодий, транспорт-логистика, сув-энергетика соҳаларидаги ҳамкорликнинг жадал ривожланишига эътибор қаратдилар.
Президентлар давлатлараро алоқаларни дўстлик, стратегик шериклик ва иттифоқчилик руҳида янада кенгайтиришга содиқ эканликларини тасдиқладилар.
Қасим-Жомарт Тоқаев Садир Жапаровга мамлакатда конституциявий ислоҳотлар амалга оширилаётгани ҳақида ахборот берди. Ушбу модернизация мамлакатнинг тез суръатларда гуллаб-яшнаши учун пойдевор яратади. Қирғизистон Президенти Қозоғистондаги кенг кўламли ўзгаришларни қўллаб-қувватлашини билдирди.
Давлат раҳбарлари минтақавий ҳамкорлик масалалари бўйича умумий қарашларини билдирдилар.
Қозоғистон Президенти Бишкекда ШҲТ саммити ва Жаҳон кўчманчилар ўйинлари каби муҳим халқаро тадбирларнинг муваффақиятли ўтказилишига тилакдошлик билдирди.
Қасим-Жомарт Тоқаев Садир Жапаровнинг мамлакат бирлигини сақлаш ва қирғиз давлатчилигини мустаҳкамлашга қаратилган қарорларини қўллаб-қувватлади.
Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари ХХР Раисига табрик телеграммасини йўллади.