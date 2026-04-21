Тоқаев мўғулистонлик қўшиқчи Silk Way Star танловида томошабинлар меҳрини қозонганини айтди
ASTANА. Кazinform – Бу йил Мўғулистонда Study in Kazakhstan таълим ярмаркаси бўлиб ўтади. Бу ҳақда Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Токаев Ақордада Мўғулистон Президенти Ухнаагийн Хурэлсух билан музокаралардан сўнг қўшма баёнот чоғида айтиб ўтди.
— Музокаралар давомида биз маданий ва гуманитар алоқаларга ҳам эътибор қаратдик. Ўтган йили Астанада бўлиб ўтган Silk Way Star халқаро вокал танловида Мишель исмли мўғулистонлик қўшиқчи биринчи ўринни эгаллади ва томошабинлар томонидан илиқ кутиб олинди. Бундай лойиҳалар, шубҳасиз, халқларимиз ўртасидаги асрлар давомида шаклланган маънавий алоқаларни мустаҳкамлайди, — деди Давлат раҳбари.
Президент шунингдек, мамлакатларимиз ўртасида таълим ва фан соҳасидаги ҳамкорликни мустаҳкамлаш учун катта имконият борлигини таъкидлади.
— Қозоғистон Мўғулистон фуқароларига таълим грантлари ажратади. Биз грантлар сонини кўпайтиришга ва Мўғулистон учун зарур бўлган мутахассисларни тайёрлашда иштирок этишга тайёрмиз. Бу йил Мўғулистонда Study in Kazakhstan таълим ярмаркасини ўтказиш режалаштирилган. Бундан ташқари, биз Улан-Баторда Қозоғистон нуфузли университетининг филиалини очишни таклиф қилдик. Бундан ташқари, биз икки мамлакат ўртасидаги қардошлик муносабатларини янада ривожлантиришга келишиб олдик. Ушбу чора-тадбирлар мамлакатларимиз дўстлигини мустаҳкамлаш, савдо-иқтисодий, маданий ва гуманитар алоқаларни мустаҳкамлаш учун йўл очади. Менимча, бу ишни давом эттириш муҳим, — деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Эслатиб ўтамиз, Астанада " Silk Way Star" халқаро лойиҳасининг гранд финали якунланди ва лойиҳа ғолиби ғолиби Мишель Жозеф (Мўғулистон) бўлди.