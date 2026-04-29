Тоқаев Лукашенкони Астана шаҳрида бўлиб ўтадиган Евроосиё иқтисодий форумига таклиф қилди
ASTANА. Кazinform – Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Беларусь Президенти Александр Лукашенко билан телефон орқали суҳбатлашди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Суҳбат давомида президентлар Қозоғистон ва Беларусь ўртасидаги муносабатлар тизимли равишда ривожланиб бораётганини таъкидлаб, ҳамкорликнинг барча соҳаларида ижобий динамика кузатилаётганини таъкидладилар.
Давлат раҳбарлари савдо-иқтисодий, маданий ва гуманитар ҳамкорликни янада кенгайтириш имкониятларини муҳокама қилишди.
Томонлар минтақавий ва халқаро кун тартибидаги долзарб масалалар бўйича фикр алмашишди ва бўлажак қўшма тадбирлар жадвалини кўриб чиқдилар.
Қасим-Жомарт Тоқаев Александр Лукашенкони Олий Евроосиё иқтисодий кенгашининг кейинги йиғилишида ва Евросиё иқтисодий форуми ишида иштирок этишга таклиф қилди. Ушбу учрашувлар май ойи охирида Астанада бўлиб ўтади.
