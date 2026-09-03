Тоқаев Лаос компанияларини АХММ имкониятларидан фойдаланишга чақирди
ASTANA. Kazinform — Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев Лаос компанияларига Қозоғистон бозорига чиқишнинг самарали йўлини таклиф қилди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
У Лаос компанияларини «Астана» халқаро молия марказининг (АХММ) имтиёзларидан максимал даражада фойдаланишга чақирди.
“АХММ бизнес очиш ва инвестициялар жалб этиш учун халқаро майдонга айланди. Унда дунёнинг 90 дан ортиқ мамлакатидан 6300 дан зиёд компания рўйхатдан ўтган. АХММ платформаси орқали Қозоғистонга 27 миллиард доллар инвестиция жалб қилинди. АХММ Лаос компаниялари учун Қозоғистон бозорига чиқиш ва Марказий Осиёдаги фаолиятини кенгайтириш учун самарали восита бўлиши мумкин”, — деди у.
Суҳбат давомида маданий-гуманитар ҳамкорлик ва туризм соҳаларидаги ҳамкорлик истиқболларига алоҳида эътибор қаратилди.
Икки мамлакат олий таълим муассасалари ўртасида яқин алоқалар ўрнатиш, академик алмашинув ва кадрларни биргаликда тайёрлаш кўламини кенгайтириш, шунингдек, талаб юқори бўлган лаослик мутахассисларни Қозоғистонда ўқитиш учун катта салоҳият мавжуд.