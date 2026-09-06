Тоқаев Қозоғистон терма жамоасини Кўчманчилар ўйинларидаги муваффақиятли иштироки билан табриклади
ASTANА. Кazinform — Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Қозоғистон терма жамоасини VI Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинларидаги муваффақиятли чиқиши билан табриклади. Бу ҳақда ҚР Президенти маслаҳатчиси — Президент матбуот котиби Айбек Смадияров хабар берди.
— Президент спортчиларимиз ушбу юқори натижага ўзларининг қатъиятлилиги, фидойи меҳнати ва собит иродаси туфайли эришганини таъкидлади. Давлат раҳбари чемпионлар ва совриндорларга, мураббийлар штабига ва барча мутахассисларга самимий миннатдорчилик билдириб, бундай улкан ютуқлар Қозоғистоннинг миллий спорт турлари ривожланган мамлакат сифатидаги халқаро обрўсини оширишини таъкидлади. Қасим-Жомарт Тоқаев спортчиларимизга энг нуфузли мусобақаларда юқори стандартларга эришишда давом этишларини тилаб қолди, — дейилади табрикда.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон жамоаси Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинларини умумий жамоавий ҳисобда биринчи ўринда якунлади.