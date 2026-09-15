Тоқаев: Кореянинг Қозоғистонга киритган инвестициялари 12 миллиард доллардан ошди
ASTANА. Кazinform — Давлат раҳбари Қозоғистон-Корея давра суҳбатининг очилишида нутқ сўзлади. Бу ҳақда Ақорда хабар берди.
Президент Қозоғистон ва Корея Республикаси бизнес ҳамжамияти вакилларини бирлаштирган учрашув иштирокчиларига миннатдорчилик билдирди.
Қасим-Жомарт Тоқаев сўнгги ўттиз йил ичида Астана ва Сеул ўртасида ўзаро ҳурмат, ишонч ва самимий дўстликка асосланган мустаҳкам муносабатлар ўрнатилганини таъкидлади.
Унинг сўзларига кўра, ушбу шерикликнинг пойдевори фаол сиёсий мулоқот ва кўп қиррали ҳамкорликни янада чуқурлаштириш бўйича умумий позиция билан мустаҳкамланди.
– Бугунги кунда Корея Қозоғистоннинг энг йирик савдо ва инвестиция шерикларидан бири ҳисобланади. Биз мамлакатимиздаги Корея компанияларининг самарали ишини юқори баҳолаймиз ва бу ижобий тенденцияни мустаҳкамлашда давом этамиз. Мен ҳар доим Корея ишбилармонлари инвестиция масалаларида янада фаол ва қатъиятлироқ ҳаракат қилишларини, юқори даражадаги инсонпарварликлари ва Қозоғистонга ҳурматлари билан ажралиб туришларини айтганман, — деди Президент.
Қасим-Жомарт Тоқаев ўтган йили икки томонлама савдо айланмаси 3 миллиард доллардан ошганини таъкидлади. Президентнинг сўзларига кўра, агар ҳукуматлар ва компаниялар бирлашса, бу кўрсаткични икки баравар ошириш мумкин.
– Корея Қозоғистонга 12 миллиард доллардан ортиқ сармоя киритди. Мамлакатимизда Samsung, Kia, Hyundai, Lotte, Doosan Enerbility, Shinhan Bank каби мингдан ортиқ Корея капитали иштирокидаги компаниялар фаолият юритмоқда. Биз муносабатларимизни бутунлай янги босқичга кўтаришни ва дўстона ва шериклик алоқаларини янада мустаҳкамлашни ният қилганмиз. Бугунги ташриф аввалги ютуқларимизни умумлаштириш ва ўзаро алоқаларимизга янги туртки бериш имкониятини беради, — деди Давлат раҳбари.
Қасим-Жомарт Тоқаев қозоғистонликлар Президент Ли Чжэ Мённинг янги саноат стратегиясини, жумладан, Three Mega Projects ва Seven Major SEED initiative каби ташаббусларни катта қизиқиш билан кузатиб бораётганини таъкидлади.
Кейин Президент Қозоғистоннинг иқтисодий модернизация стратегияси ҳақида батафсил гапирди ва Қозоғистон-Корея муносабатларини янада ривожлантиришнинг устувор йўналишларини номлади.
– Саноат соҳасидаги интеграция иқтисодий ҳамкорлигимизнинг мустаҳкам пойдеворига айланди. Бугунги кунда умумий портфел автомобилсозлик, машинасозлик, металлургия ва бошқа соҳаларда 51 та қўшма лойиҳани ўз ичига олади. Уларнинг умумий қиймати 4 миллиард доллардан ошади. Корея компанияларининг тажрибаси Қозоғистон рақобатбардош ва ишончли ишлаб чиқариш майдончаси эканлигини яққол исботлади. Ўтган йили мамлакатимизда қарийб 170 мингта автомобиль ишлаб чиқарилган. Бу миллий рекорддир. Уларнинг аксарияти Hyundai ва Kia компанияларига тегишли. Мамлакатимизда юқорида тилга олинган автомобиль брендларининг енгил автомобиллари, юк машиналари ва автобуслари йиғилади. Бундан ташқари, Қозоғистонда Корея маиший техникаси ишлаб чиқариш гуллаб-яшнамоқда. Ҳозирда Samsung маиший техникаси маҳаллий заводларда ишлаб чиқарилмоқда. Шундай қилиб, Корея компаниялари мамлакатимизга тобора кўпроқ келмоқда. Бизнинг мақсадимиз — кенг Евроосиё бозорига хизмат кўрсата оладиган, яъни маҳаллий компонентлар, илғор материаллар, электр ускуналари ва электроника ишлаб чиқаришни ўз ичига олган тўлиқ интеграциялашган саноат экотизимини яратиш. Мен Корея компанияларини ушбу имкониятдан фойдаланишга ва Қозоғистонда ишлаб чиқариш корхоналарини очишга таклиф қиламан, — деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Қурилиш ва шаҳарсозлик соҳалари ҳамкорликнинг яна бир истиқболли йўналиши сифатида қайд этилди.
– Мамлакатингиз қурилиш, муҳандислик ва инфратузилмани ривожлантириш соҳаларида жаҳон даражасидаги тажрибага эга. Корея компаниялари илғор технологиялардан фойдаланган ҳолда мураккаб лойиҳаларни тезкор ва сифатли амалга ошириши билан машҳур. Ҳозирда Қозоғистон инфратузилмани модернизация қилишнинг муҳим босқичига кирди. Биз транспорт ва коммунал инфратузилмадан тортиб, уй-жой ва ижтимоий объектларгача бўлган барча соҳаларда қурилиш суръатини тезлаштиришни режалаштирмоқдамиз. Мен буни Президент сифатидаги энг устувор вазифаларимдан бири деб биламан. Бизнинг мақсадимиз — Қозоғистонни улкан қурилиш майдонига айлантириш. Биз касалхоналар, болалар реабилитация марказлари, кўп тармоқли тиббиёт муассасалари, замонавий мактаблар, спорт иншоотлари каби ижтимоий объектлар ва транспорт инфратузилмасини яхшилашга алоҳида эътибор қаратамиз. Бу — Корея корпорациялари учун янги имконият. Биз уларнинг Қозоғистондаги йирик лойиҳаларда фаол иштирок этишига ишонамиз. Ҳукуматимиз янги корхоналар яратиш ва инвестиция ташаббусларини ўзаро манфаатли шартлар асосида илгари суришга қаратилган ушбу турдаги йирик лойиҳаларнинг аниқ рўйхатини ишлаб чиқади, — деди Президент.