Тоқаев Корея парламенти спикерига мамлакатдаги сиёсий ислоҳотлар ҳақида маълумот берди
ASTANA. Kazinform — Президент Корея Республикаси Миллий Ассамблеяси Спикери Чо Чжон Шик билан учрашди.
Қасим-Жомарт Тоқаев Чо Чжон Шикка ҳурмат-эҳтиром билдириб, уни Корея Республикаси Миллий Ассамблеяси Спикери этиб сайлангани билан табриклади. Давлат раҳбари суҳбат давомида Корея Президенти Ли Чжэ Мён билан ўтказилган музокаралар натижаларига тўхталди.
“Мазмунли ва самарали учрашув бўлди. Биз икки томонлама ҳамкорлигимизни истиқболга йўналтирилган кенг қамровли стратегик шериклик даражасига кўтариш бўйича муҳим келишувга эришдик”, — деди Президент.
Қасим-Жомарт Тоқаев Корея парламенти вакилларига мамлакатда давлат бошқарувининг янги моделини шакллантириш мақсадида амалга оширилаётган кенг кўламли сиёсий ислоҳотлар ҳақида маълумот берди.
“1 июлда халқимиз томонидан кенг қўллаб-қувватланган Конституция кучга кирди. Бу тарихий воқеа Қозоғистонда амалга оширилаётган янгиланиш жараёнига янги туртки беради, деб ҳисоблаймиз. Икки палатали парламент ўрнига янги бир палатали тузилма келди. Вице-Президент лавозими жорий этилди. Хавфсизлик Кенгаши Аппарати шакллантирилди. Бундан ташқари, конституциявий мақомга эга бўлган ноёб маслаҳат органи — Халқ Кенгаши ўз фаолиятини бошлади. Мақсадимиз — Адолатли, Кучли, Тоза ва Илғор Қозоғистонни барпо этиш”, — деди Президент.