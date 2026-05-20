Тоқаев: Кения — Қозоғистоннинг Африка қитъасидаги энг муҳим ва ишончли ҳамкори
ASTANА. Кazinform — Қозоғистон ва Кения Марказий Осиё ва Африкани боғловчи мустаҳкам кўприк қуришлари мумкин. Бу ҳақда Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев мамлакатга давлат ташрифи билан келган Кения Республикаси Президенти Уильям Руто билан кенгайтирилган таркибдаги музокаралар чоғида таъкидлади.
— Кения — Қозоғистоннинг Африка қитъасидаги энг муҳим ва ишончли ҳамкори. 1993 йилда мамлакатларимиз ўртасида дипломатик муносабатлар ўрнатилгандан бери биз ўзаро ҳурмат ва умумий манфаатларга асосланган мустаҳкам шериклик муносабатларини ўрнатдик. Сизнинг давлат ташрифингиз икки томонлама муносабатларни ривожлантиришда тарихий босқични белгилайди. Халқларимиз ўртасидаги дўстона алоқаларни мустаҳкамлаш борасидаги шахсий позициянгизни юқори баҳолайман. Нью-Йоркдаги биринчи учрашувимиз бугунги тарихий куннинг бошланишини белгилаб берган ўз вақтида қўйилган ва муҳим қадам бўлди. Кучли етакчилик туфайли Африка истеъдодлар, чексиз инновациялар ва ноёб имкониятлар қитъасига айланиб бормоқда. Бизни ажратиб турган катта масофага қарамай, маънавий яқинлик, янгиланиш истаги ва келажакка ишонч бирлаштиради. Қозоғистон Евросиёнинг марказида жойлашган, Кения — Шарқий Африканинг етакчи давлатларидан бири, — деди Қозоғистон Президенти.
Давлат раҳбарининг сўзларига кўра, бу факт икки мамлакат шериклигига икки томонлама муносабатлар доирасидан анча кенгроқ маъно беради. Қозоғистон ва Кения биргаликда Марказий Осиё ва Африкани боғлайдиган, бозорлар, транспорт йўллари, инвестиция оқимлари ва янги имкониятларни боғлайдиган мустаҳкам кўприк қуришлари мумкин.
— Биз ҳозиргина икки томонлама ҳамкорликнинг асосий истиқболларини муҳокама қилдик ва халқаро майдондаги ўзаро таъсир масалалари бўйича фикр алмашдик. Сизга миннатдорчилик билдираман. Суҳбатимиз жуда мазмунли бўлди. Агар, келишилганидек, ҳамкорликдаги саъй-ҳаракатларни давом эттирсак ва ҳамкорлигимиз ривожига кучли туртки бериш учун аниқ қадамлар қўйсак, ишончим комилки, давлатларимиз ўртасидаги дўстликни мустаҳкамлашнинг барча соҳаларида муваффақиятларга эришамиз. Мамлакатларимиз тинчликсевар ва фаол ташқи сиёсат юритади ва кўп қиррали дунё тартибини қўллаб-қувватлайди. Қозоғистон бизнинг умумий қарашларимизни аниқ ва ўзаро манфаатли лойиҳаларга айлантиришга тайёр. Ишончим комилки, Сизнинг ташрифингиз давомида эришилган келишувлар Қозоғистон ва Кения ўртасидаги муносабатларни янги босқичга кўтаради, — деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Эслатиб ўтамиз, Қасим-Жомарт Тоқаев Кения Президентини Мустақиллик саройида кутиб олди.