Тоқаев икки мамлакат ҳукуматларига сув ресурсларини бошқаришда ёндашувларни уйғунлаштиришни таклиф қилди
TASHKENT. Kazinform — Қозоғистон ва Ўзбекистон президентлари Олий Давлатлараро Кенгашнинг иккинчи мажлисида иштирок этдилар. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Президентнинг сўзларига кўра, ноёб металларни қазиб олиш ва қайта ишлаш соҳасидаги шериклик истиқболли йўналишлардан биридир.
Қасим-Жомарт Тоқаев янги ташкил этилган Ишчи гуруҳдан барча жиҳатларни синчковлик билан ўрганишни ва ўзаро манфаатли ҳамкорликни ўрнатиш бўйича тавсиялар беришни сўради.
Шунингдек, Давлат раҳбари транспорт ва транзит соҳасидаги ҳамкорликни кенгайтиришнинг стратегик хусусиятини таъкидлади. Хусусан, тарифларни оптималлаштириш, маъмурий тўсиқларни камайтириш, чегара инфратузилмасини ривожлантириш ва назорат-ўтказиш пунктларини модернизация қилиш чоралари кўрилди.
Қасим-Жомарт Тоқаев икки мамлакат ҳукуматлари логистика занжирининг барча иштирокчилари учун қулай шароитлар яратиши ва инфратузилма, тартибга солиш ва институционал вазифаларни ҳал қилиши керак, деб ҳисоблайди.
Бундан ташқари, Давлат раҳбари Транскаспий халқаро транспорт йўналишини, Шимол-Жануб йўлагини, шунингдек, Афғонистон орқали ўтадиган темир йўл йўналишини ривожлантиришда самарали ҳамкорликни давом эттириш зарурлигини таъкидлади.
Қасим-Жомарт Тоқаев Ўзбекистон томонини Ақтау ва Қуриқ портларида шериклик ўрнатишга ва Транскаспий халқаро транспорт йўналишини биргаликда ривожлантириш учун логистика лойиҳаларини амалга оширишга чақирди.
Қозоғистон Президенти сув-энергетика соҳасида конструктив ҳамкорлик катта аҳамиятга эга эканлигини таъкидлади. Чунки, трансчегаравий дарёларнинг сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш икки мамлакатнинг барқарор тараққиётига ҳисса қўшадиган асосий омиллардан биридир.
Шу муносабат билан Қасим-Жомарт Тоқаев Қозоғистон ва Ўзбекистон ҳукуматларига сув ресурсларини бошқариш сиёсатига ёндашувларни мувофиқлаштириш бўйича тизимли чора-тадбирлар ишлаб чиқишни таклиф қилди.
Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев билан музокаралар олиб борган эди.