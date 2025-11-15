10:51, 15 Ноябрь 2025 | GMT +5
Қозоғистон ва Ўзбекистон Президентлари музокаралар ўтказдилар
ASTANA. Kazinform — Қасим-Жомарт Тоқаев Шавкат Мирзиёевга Тошкентга давлат ташрифи билан келиш таклифи ва анъанавий меҳмондўстлиги учун миннатдорчилик билдирди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Учрашув давомида давлат раҳбарлари Қозоғистон-Ўзбекистон стратегик шериклиги ва иттифоқчилигини янада ривожлантириш истиқболларини батафсил муҳокама қилдилар.
Президентлар савдо, саноат кооперацияси, транспорт ва логистика, энергетика, қишлоқ хўжалиги, сув ресурслари, шунингдек, маданий-гуманитар соҳалардаги устувор соҳалардаги ҳамкорликни мустаҳкамлаш масалаларини кўриб чиқдилар.
Шунингдек, улар минтақавий ва халқаро кун тартибидаги долзарб масалалар бўйича фикр алмашдилар.