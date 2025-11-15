OZ
    Қозоғистон ва Ўзбекистон Президентлари музокаралар ўтказдилар

    ASTANA. Kazinform — Қасим-Жомарт Тоқаев Шавкат Мирзиёевга Тошкентга давлат ташрифи билан келиш таклифи ва анъанавий меҳмондўстлиги учун миннатдорчилик билдирди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Мемлекет басшысы Өзбекстан Президенті Шавкат Мирзиёевпен келіссөз жүргізді
    Фото: Ақорда

    Учрашув давомида давлат раҳбарлари Қозоғистон-Ўзбекистон стратегик шериклиги ва иттифоқчилигини янада ривожлантириш истиқболларини батафсил муҳокама қилдилар.

    Мемлекет басшысы Өзбекстан Президенті Шавкат Мирзиёевпен келіссөз жүргізді
    Фото: Ақорда

    Президентлар савдо, саноат кооперацияси, транспорт ва логистика, энергетика, қишлоқ хўжалиги, сув ресурслари, шунингдек, маданий-гуманитар соҳалардаги устувор соҳалардаги ҳамкорликни мустаҳкамлаш масалаларини кўриб чиқдилар.

    Мемлекет басшысы Өзбекстан Президенті Шавкат Мирзиёевпен келіссөз жүргізді
    Фото: Ақорда

    Шунингдек, улар минтақавий ва халқаро кун тартибидаги долзарб масалалар бўйича фикр алмашдилар.

