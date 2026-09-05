Тоқаев Хавфсизлик Кенгашининг янги таркибини тасдиқлади
ASTANA. Kazinform — Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Давлат раҳбарининг фармойишлари билан:
Нуржан Хажимуратули Каджиакбаров Қозоғистон Республикаси Хавфсизлик Кенгаши раисининг биринчи ўринбосари этиб тайинланди, у аввалги лавозимидан озод қилинди;
Руслан Фатихули Жақсиликов Қозоғистон Республикаси Хавфсизлик Кенгаши раисининг ўринбосари этиб тайинланди, у аввалги лавозимидан озод қилинди;
Геннадий Иванович Зуев Қозоғистон Республикаси Хавфсизлик Кенгаши раисининг ўринбосари этиб тайинланди.