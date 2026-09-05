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    Тоқаев Хавфсизлик Кенгашининг янги таркибини тасдиқлади

    ASTANA. Kazinform — Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Тоқаев
    Фото: Ақорда

    Давлат раҳбарининг фармойишлари билан:

    Нуржан Хажимуратули Каджиакбаров Қозоғистон Республикаси Хавфсизлик Кенгаши раисининг биринчи ўринбосари этиб тайинланди, у аввалги лавозимидан озод қилинди;

    Руслан Фатихули Жақсиликов Қозоғистон Республикаси Хавфсизлик Кенгаши раисининг ўринбосари этиб тайинланди, у аввалги лавозимидан озод қилинди;

    Геннадий Иванович Зуев Қозоғистон Республикаси Хавфсизлик Кенгаши раисининг ўринбосари этиб тайинланди.

    Хавфсизлик Кенгаши Тайинлов Қозоғистон Президенти Ақорда
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф