Тоқаев ЕОИИ доирасида савдо ва логистика соҳасида СИни фаолроқ жорий этишга чақирди
ASTANA. Kazinform - Қозоғистон Евроосиё иқтисодий иттифоқи доирасида савдо ва логистика соҳасида сунъий интеллектни фаол жорий этишни қўллаб-қувватлайди. Бу ҳақда Президент Қасим-Жомарт Тоқаев V Евроосиё иқтисодий форумининг ялпи мажлисида маълум қилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
“Қозоғистон юқори сифатли ва тезлаштирилган рақамли трансформацияни таъминлаш учун Евроосиё Иттифоқи давлатлари билан шериклик ва ҳамкорликка очиқ. Менинг фикримча, савдо ва логистика соҳаларида янги технологияларни, биринчи навбатда сунъий интеллектни жорий этишни тезлаштириш жуда муҳим. Божхона процедураларини тезлаштириш учун миллий рақамли тизимларнинг ўзаро таъсирини кучайтириш жуда муҳим”, - деди Президент.
Қасим-Жомарт Тоқаев бу ҳужжатларни реал вақт режимида тезкор қайта ишлаш, тўсиқларни аниқлаш ва юк оқимларини прогноз қилиш имконини беришини таъкидлади.