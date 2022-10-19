10:12, 19 Октябр 2022 | GMT +6
Тоғ велосипеди бўйича Осиё чемпионатида иштирок этувчи қозоғистонлик спортчилар номи маълум бўлди
ASTANA. Kazinform – Қозоғистоннинг тоғ велосипеди бўйича терма жамоаси 19-23 октябр кунлари Сунчхон шаҳрида бўлиб ўтадиган Осиё чемпионатида иштирок этиш учун Кореяга жўнаб кетди. Бу ҳақда Kazinform ҚР Миллий олимпия қўмитасига таяниб хабар беради.
Қозоғистон шарафини ҳимоя қиладиган спортчилар:
Эркаклар: Темирлан Мухамедиянов
Аёллар: Алина Сарқулова, Татьяна Гегелева
Андерлар: Денис Сергиенко, Егор Карасев, Алтинбек Аханов
Ўсмир болалар: Никита Галкин, Константин Шинкарук, Константин Казаков, Алексей Фефелов
Ўсмир қизлар: Алина Спирина, Виолетта Казакова
19 октябр куни иштирокчилар эстафетада медаллар учун кураш олиб боради. 21-22 октябр кунлари ХCО (кросс-кантри олимпик) мусобақалари бўлиб ўтади. Мусобақанинг сўнгги кунида қозоғистонликлар ХCЕ (кросс-кантри шорт-трек) йўналишида иштирок этишади.
Фото: olympic.kz