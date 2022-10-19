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    10:12, 19 Октябр 2022 | GMT +6

    Тоғ велосипеди бўйича Осиё чемпионатида иштирок этувчи қозоғистонлик спортчилар номи маълум бўлди

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    ASTANA. Kazinform – Қозоғистоннинг тоғ велосипеди бўйича терма жамоаси 19-23 октябр кунлари Сунчхон шаҳрида бўлиб ўтадиган Осиё чемпионатида иштирок этиш учун Кореяга жўнаб кетди. Бу ҳақда Kazinform ҚР Миллий олимпия қўмитасига таяниб хабар беради.

    Қозоғистон шарафини ҳимоя қиладиган спортчилар:

    Эркаклар: Темирлан Мухамедиянов

    Аёллар: Алина Сарқулова, Татьяна Гегелева

    Андерлар: Денис Сергиенко, Егор Карасев, Алтинбек Аханов

    Ўсмир болалар: Никита Галкин, Константин Шинкарук, Константин Казаков, Алексей Фефелов

    Ўсмир қизлар: Алина Спирина, Виолетта Казакова

    19 октябр куни иштирокчилар эстафетада медаллар учун кураш олиб боради. 21-22 октябр кунлари ХCО (кросс-кантри олимпик) мусобақалари бўлиб ўтади. Мусобақанинг сўнгги кунида қозоғистонликлар ХCЕ (кросс-кантри шорт-трек) йўналишида иштирок этишади.



    Фото: olympic.kz


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