Тиранадаги турнирда қозоғистонликлардан кимлар иштирок этади
ASTANА. Кazinform — 25 февралдан 1 мартгача Тиранада (Албания) бўлиб ўтадиган халқаро турнирда иштирок этадиган Қозоғистон терма жамоаси таркиби эълон қилинди.
Эркин курашчилар 9 вазн тоифасида, юнон-рум курашчилари 10 вазн тоифасида, Қозоғистон аёллар кураши терма жамоаси эса 8 вазн тоифасида беллашади.
Албанияда мамлакат шарафини ҳимоя қиладиган Қозоғистон терма жамоаси:
Эркин кураш
57 кг гача: Абзал Окенов
61 кг гача: Мейрамбек Қартбай, Мерей Базарбаев
65 кг гача: Асилжан Есенгелди
70 кг гача: Майс Алиев
74 кг гача: Ернур Нурғази, Егор Анчугин
86 кг гача: Болат Сақаев
92 кг гача: Азамат Даулетбеков
97 кг гача: Камиль Куруглиев, Ризабек Айтмуқан, Нурдаулет Бекенов
125 кг гача: Нурсултан Азов
Юнон-рум кураши
55 кг гача: Марлан Муқашев, Арсен Жума
60 кг гача: Исхар Курбаев, Ербол Камалиев, Ақжол Туяқов
63 кг гача: Еркебулан Ардақов, Ернур Фидахметов, Бақитжан Қабдил
67 кг гача: Меиржан Шермаханбет, Ержет Жарлиқасин
72 кг гача: Николай Хапко, Данияр Каленов, Алматбек Аманбек
77 кг гача: Қаҳарман Қисметов, Мерей Маулитқанов
82 кг гача: Демеу Жадраев, Диас Кален, Алмир Тўлебаев
87 кг гача: Ислам Евлоев, Шамиль Ожаев, Бауржан Мусин
97 кг гача: Юсуф Мациев, Нурасил Аманали, Раимбек Турсин
130 кг гача: Алимхан Сиздиқов, Жоҳар Узаров, Олжас Сирлибай
Аёллар кураши
50 кг гача: Зейнеп Баянова, Марал Тангирбергенова
53 кг гача: Аяжан Марқашева
55 кг гача: Шуғила Умирбек, Лаура Алмағанбетова
57 кг гача: Нилуфар Раимова
62 кг гача: Тинис Дубек
65 кг гача: Айжан Суйдуова
72 кг гача: Жамила Бақбергенова
77 кг гача: Гулмарал Еркебаева.
Эслатиб ўтамиз, Жамила Бақбергенова халқаро кураш турнирида олтин медални қўлга киритди.