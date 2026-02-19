OZ
    Тиранадаги турнирда қозоғистонликлардан кимлар иштирок этади

    ASTANА. Кazinform — 25 февралдан 1 мартгача Тиранада (Албания) бўлиб ўтадиган халқаро турнирда иштирок этадиган Қозоғистон терма жамоаси таркиби эълон қилинди.

    кураш
    Фото: МОҚ

    Эркин курашчилар 9 вазн тоифасида, юнон-рум курашчилари 10 вазн тоифасида, Қозоғистон аёллар кураши терма жамоаси эса 8 вазн тоифасида беллашади.

    Албанияда мамлакат шарафини ҳимоя қиладиган Қозоғистон терма жамоаси:

    Эркин кураш

    57 кг гача: Абзал Окенов

    61 кг гача: Мейрамбек Қартбай, Мерей Базарбаев

    65 кг гача: Асилжан Есенгелди

    70 кг гача: Майс Алиев

    74 кг гача: Ернур Нурғази, Егор Анчугин

    86 кг гача: Болат Сақаев

    92 кг гача: Азамат Даулетбеков

    97 кг гача: Камиль Куруглиев, Ризабек Айтмуқан, Нурдаулет Бекенов

    125 кг гача: Нурсултан Азов

    Юнон-рум кураши

    55 кг гача: Марлан Муқашев, Арсен Жума

    60 кг гача: Исхар Курбаев, Ербол Камалиев, Ақжол Туяқов

    63 кг гача: Еркебулан Ардақов, Ернур Фидахметов, Бақитжан Қабдил

    67 кг гача: Меиржан Шермаханбет, Ержет Жарлиқасин

    72 кг гача: Николай Хапко, Данияр Каленов, Алматбек Аманбек

    77 кг гача: Қаҳарман Қисметов, Мерей Маулитқанов

    82 кг гача: Демеу Жадраев, Диас Кален, Алмир Тўлебаев

    87 кг гача: Ислам Евлоев, Шамиль Ожаев, Бауржан Мусин

    97 кг гача: Юсуф Мациев, Нурасил Аманали, Раимбек Турсин

    130 кг гача: Алимхан Сиздиқов, Жоҳар Узаров, Олжас Сирлибай

    Аёллар кураши

    50 кг гача: Зейнеп Баянова, Марал Тангирбергенова

    53 кг гача: Аяжан Марқашева

    55 кг гача: Шуғила Умирбек, Лаура Алмағанбетова

    57 кг гача: Нилуфар Раимова

    62 кг гача: Тинис Дубек

    65 кг гача: Айжан Суйдуова

    72 кг гача: Жамила Бақбергенова

    77 кг гача: Гулмарал Еркебаева.

    Эслатиб ўтамиз, Жамила Бақбергенова халқаро кураш турнирида олтин медални қўлга киритди.

