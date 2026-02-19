Тинчлик кенгаши кўп томонлама саъй-ҳаракатлар салоҳиятини оширадиган, замон талабига мос ташкилотдир — Президент
WASHINGTON. Кazinform — Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Тинчлик кенгашининг биринчи йиғилишида нутқ сўзлади, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Давлат раҳбари саммит иштирокчиларига миннатдорчилик билдириб, ушбу тарихий тадбирни ташкил этгани учун АҚШ Президенти Дональд Трампга миннатдорчилик билдирди.
— Дональд Трамп Тинчлик институтидаги учрашувимиз дадил ва прагматик ҳаракатлар ҳал қилувчи рол ўйнайдиган даврга тўғри келди. Аслида, бу сўз юзида қоладиган резолюциялар қабул қилинадиган конференция эмас, балки аниқ ва мақсадли чоралар орқали узоқ муддатли тинчликни ўрнатишга ҳисса қўшадиган йиғилишдир. Жаноб Президент, Сизнинг аниқ тасаввурингиз ва дунёда тинчлик ва барқарорликни мустаҳкамлашга қаратилган узоқни кўра билган қадамларингиз мамлакатимизни Тинчлик кенгашига қўшилишга ундади, — деди Президент.
Қасим-Жомарт Тоқаев Тинчлик кенгаши кўп томонлама саъй-ҳаракатлар салоҳиятини оширадиган, замон талабига мос ташкилот деб ҳисоблайди.
— Дунёда ҳеч қачон бундай ташаббус бўлмаган. Дарҳақиқат, бу мисли кўрилмаган бурилиш нуқтасидир. Чунки қўшма саъй-ҳаракатлар туфайли "Бунёдкорлик орқали тинчлик" инновацион концепцияси ёки лойиҳасини амалга ошириш учун барча имкониятлар мавжуд. Шунинг учун, жаноб Президент, мен фақат аниқ ҳаракатлар тинчлик учун мустаҳкам пойдевор яратади, деган позициянгизни тўлиқ қўллаб-қувватлайман, — деди Давлат раҳбари.
Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Тинчлик кенгашининг биринчи йиғилишида иштирок этмоқда.