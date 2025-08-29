Тимур Сулейменов бу йилги инфляция прогнозини эълон қилди
ASTANA. Kazinform – ҚР Миллий банки раиси Тимур Сулайменов жорий йилги инфляция прогнозини эълон қилди.
“Жорий йил учун инфляция прогнози қайта кўриб чиқилди. 2025 йилда инфляция 11-12,5 фоиз оралиғида бўлиши кутилмоқда. Кейинги йиллар учун прогноз ўзгармади: 2026 йилда нархлар ўсиши 9,5-11,5 фоизни ташкил этади, 2027 йилда эса инфляция 5,5-7,5 фоизгача пасаяди”, – деди ҚР Миллий банки раиси.
Унинг сўзларига кўра, инфляция прогнози учун хавфлар ички талаб босимининг кучайиши, инфляция кутилмаларининг беқарорлиги ва ташқи инфляциянинг тезлашиши билан боғлиқ. Бундан ташқари, ноаниқлик омили сифатида тартибга солинадиган нархларнинг, шу жумладан ёқилғи-мойлаш материалларини ислоҳ қилиш суръати ва муддатларининг инфляция кутилмаларига ва инфляциянинг доимий қисмига билвосита таъсири ҳам киради.
“Инвестицион фаолликнинг юқори суръати ва барқарор истеъмол талаби туфайли 2025 йилга ялпи ички маҳсулот ўсиши прогнози 5,5-6,5 фоизгача қайта кўриб чиқилди. Кейинги йиллар учун прогнозлар ўзгармади. 2026 йил учун - 4-5 фоиз. 2027 йилда биз иқтисодий ўсиш суръати мувозанатли даражага яқинлашишини кутмоқдамиз. Ялпи ички маҳсулот прогнози учун хавфлар Миллий жамғармадан маблағларни олиб қўйишни қисқартириш бўйича режани амалга ошириш, шунингдек, бюджет интизомини сақлаш, ички талабни мустаҳкамлаш ва асосий экспорт товарлари нархларини пасайтириш билан боғлиқ”, – деди Тимур Сулейменов.