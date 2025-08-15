Тимофей Скатов Италия турнирининг ярим финалига йўл олди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистонлик, дунёнинг 308-ракеткаси Тимофей Скатов Тоди челленжер турнирининг ярим финалига йўл олди.
Қозоғистонлик теннисчи чорак финалда дунё рейтингида 594-ўринни эгаллаб турган италиялик Жанмарко Феррари билан тўқнаш келди.
Биринчи сетда Тимофей устунлик қилди — 6:4.
Иккинчи сетда маҳаллий спортчи тай-брейкда пешқадамликни қайтариб олди — 7:6 (7:5).
Учинчи, ҳал қилувчи сетда Скатов ғалаба қозонди — 6:2.
2 соату 33 дақиқа давом этган шиддатли баҳсда Тимофей 8 та эйс билан бирга 13 та брейк-пойнтнинг 4 тасини ишлатди. Феррари 8 та эйс ва 1 брейк (3 та брейк) билан ажралиб турди.
Тимофей Скатов финалга чиқиш учун дунё рейтингида 246-ўринни эгаллаб турган монаколик Валентин Вашеро билан куч синашади.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Цинциннати турнирида Рибакина дунёнинг 6-ракеткасини мағлуб этиб, чорак финалга йўл олгани ҳақида хабар берган эдик.