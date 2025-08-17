OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    09:06, 17 Август 2025 | GMT +5

    Тимофей Скатов Италия турнирида чемпион бўлди

    ASTANА. Кazinform – Қозоғистонлик теннисчи, дунёнинг 308-ракеткаси Тимофей Скатов Тоди (Италия) челленжер турнирида ғолиб чиқди.

    Скатов
    Фото: ҚТФ

    Қозоғистонлик теннисчи финалда дунёнинг 233-ракеткаси италиялик Стефано Травальяни мағлуб этди.

    Биринчи сетда 3:0 ҳисобида олдинда бораётган Травалья ҳисобни тенглаштира олди. Бироқ тай-брейкда Тимофей ғалаба қозонди – 7:6 (7:4).

    Иккинчи сетда италиялик спортчи яққол устунликни кўрсатди - 6:0. Учинчи, ҳал қилувчи сетда Т.Скатов ғалаба қозонди – 6:2.

    Икки соату 45 дақиқа давом этган шиддатли ўйинда Скатов олтита брейк-пойнтдан 5 тасини, жумладан 1 эйсни ишлатди. Травалья 8 та эйс ва 6 брейк (10 та брейк) билан ажралиб турди. Шу тариқа, 24 ёшли Тимофей Скатов спорт фаолиятидаги учинчи чемпионликни қўлга киритди.

    Бир ҳафта олдин у Бонн (Германия) челленжер турнири финалида австриялик теннисчи Юрий Родионовга имкониятни бой берганди – 6:3, 2:6, 4:6.

    Скатов айни дамда ATP Live рейтингида 193-ўринга кўтарилиб, ТОП-200га кирди.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Александр Шевченко АҚШдаги турнирнинг ярим финалига йўл олгани ҳақида хабар берган эдик.

