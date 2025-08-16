OZ
Тренд:
    13:22, 16 Август 2025 | GMT +5

    Александр Шевченко АҚШдаги турнирнинг ярим финалига йўл олди

    ASTANА. Кazinform – Қозоғистоннинг иккинчи, дунёнинг 102-ракеткаси Александр Шевченко Самтер (АҚШ) челленжер турнирининг ярим финалига йўл олди.

    Шевченко
    Фото: МОҚ

    Қозоғистонлик теннисчи чорак финалда дунёнинг 112-ракеткаси грузиялик Николоз Басилашвили билан тўқнаш келди.

    Биринчи сетда грузиялик теннисчи ўз маҳоратини намойиш этди - 6:3. Иккинчи сетда Шевченко тай-брейкда матонат кўрсатди – 7:6 (7:3).

    Учинчи, ҳал қилувчи сетда, ҳисоб 4:1 бўлиб турганида, Басилашвили учрашувни давом эттиришдан бош тортди.

    2 соат давом этган баҳсда Шевченко 6 та эйс билан бирга 8 та брейк-пойнтдан 5 тасини фойдаланди. Грузиялик спортчи 6 та эйс, 4 та брейкдан (7 брейк) ошиб кета олмади.

    Шевченко финалда дунёнинг 120-ракеткаси япониялик Шинтаро Мочизуки билан куч синашади. У чорак финалда рейтингда 96-ўринни эгаллаб турган австриялик Филипп Мисолични 6:4, 4:6, 6:4 ҳисобида мағлуб этди.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Елена Рибакина Цинциннати турнирида дунёнинг 1-ракеткасини мағлуб этгани ҳақида хабар берган эдик.

