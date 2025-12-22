TikTok АҚШда фаолиятини давом эттириш учун инвесторлар билан шартнома имзолади
ASTANА. Кazinform — TikTok компанияси Oracle, Silver Lake ва MGX каби учта йирик инвестор билан TikTok US деб номланган янги қўшма корхона яратиш бўйича шартномалар имзолади, деб хабар беради Euronews.
Бу келишув машҳур қисқа видеоларни кўришга мўлжалланган илова учун муҳим босқичдир. TikTok ҳозирда АҚШда 170 миллиондан ортиқ одам томонидан мунтазам равишда фойдаланилади. Узоқ давом этган низо 2020 йил август ойида, ўша пайтдаги АҚШ президенти Дональд Трамп биринчи марта Хитойдан келиб чиққанлиги сабабли иловани тақиқлашга уринган, аммо муваффақиятсиз бўлганида бошланган.
Ички эслатмада келишув 22 январгача тўлиқ якунланиши кераклиги айтилган. The Associated Press томонидан олинган. Эслатмада компания бош директори Шоу Зи Чу ходимларга ByteDance ва TikTok консорциуми билан мажбурий шартномалар имзолаганини тасдиқлади.
— Фурсатдан фойдаланиб, сизнинг меҳнатингиз ва фидойилигингиз учун сизга миннатдорчилик билдирмоқчиман. Сизнинг саъй-ҳаракатларингиз туфайли биз энг юқори даражада ишлаяпмиз ва TikTok АҚШда ҳам, бутун дунёда ҳам ўсишда ва ривожланишда давом этмоқда. Ушбу келишувлар доирасида биз фойдаланувчиларимиз, ижодкорларимиз, бизнесимиз ва глобал TikTok ҳамжамияти учун мақсадларга эришишга эътибор қаратишда давом этишимиз керак, - деб ёзган Чу расмий эслатмада.
Янги TikTok US қўшма корхонасининг ярми бир гуруҳ инвесторларга тегишли бўлади. Улар орасида Oracle, Silver Lake ва Амирликларнинг MGX инвестиция компанияси бор. Ушбу инвесторларнинг ҳар бири 15 фоиз улушга эга бўлади. Янги илованинг 19,9 фоизи ByteDance компаниясининг ўзига, яна 30,1 фоизи эса ByteDance компаниясининг ҳозирги инвесторлари билан боғлиқ шахсларга тегишли бўлади.
Расмий эслатмада бошқа инвесторлар кимлиги аниқ кўрсатилмаган. TikTok ва Оқ уй бу масала бўйича изоҳ беришдан бош тортди.
Меморандумга кўра, Америка компанияси етти кишидан иборат янги директорлар кенгашини тузади. Кенгашдаги ўринларнинг аксарияти АҚШ фуқароларига тегишли бўлади. Бундан ташқари, компаниянинг иши америкаликларнинг маълумотларини ҳимоя қилиш ва АҚШ миллий хавфсизлигига қаратилган талабларга бўйсунади.
Америкалик фойдаланувчиларнинг маълумотлари Oracle томонидан бошқариладиган маҳаллий тизимда сақланади.
Шу билан бирга, АҚШдаги фойдаланувчилар ўзларининг "ҳозирги тажрибасидан" фойдаланишда ва реклама берувчилар глобал аудиторияга хизмат кўрсатишда давом этадилар.
TikTok алгоритми ҳам америкалик фойдаланувчиларнинг маълумотлари асосида қайта ўқитилади, бу эса контентга ташқи таъсир кўрсатмаслигини таъминлайди.
Бундан ташқари, Америка компанияси мамлакатда контентни модерация қилиш ва сиёсатга мувофиқликни мониторинг қилиш билан шуғулланади.
Эслатиб ўтамиз, TikTok уч ойда 189 миллиондан ортиқ видеони ўчириб ташлади.