Тибет дунёсига кириш эшиги: Ганьнань Хитойнинг янги сайёҳлик масканига айланмоқда
GÄNNAN. Кazinform — Хитойнинг минтақавий ривожланиши ҳақида гап кетганда, кўпинча фабрикалар, тезюрар поездлар ёки технологик гигантлар хаёлга келади. Бироқ, бугунги кунда маданият ҳам иқтисодий ўсишнинг муҳим механизмларидан бирига айланиб бормоқда. Ганьсу провинциясидаги Ганьнань-Тибет автоном округида миллий анъаналар, ҳунармандчилик ва маънавий мерос нафақат сайёҳларни жалб қилди, балки минтақавий ривожланиш учун муҳим ресурсга айланди.
Бу янги иш ўринларини яратиш, ёшларнинг ўз минтақаларида барқарорлашиши ва сайёҳлар оқимини кўпайтириш имконини беради. Бу тажриба Қозоғистон учун ҳам долзарбдир. Ахир, мамлакат креатив саноатни ривожлантиришга, ички туризм салоҳиятини оширишга ва тарихий ва маданий меросни иқтисодий ривожланишнинг бир қисмига айлантиришга устувор аҳамият беради. Кazinform мухбири минтақанинг туризм ютуқлари ҳақида умумий маълумот беради.
Буюк Ипак йўли изидан
Ганьнанни анъанавий сайёҳлик маскани сифатида таснифлаш қийин. Бу — Цинхай-Тибет платосининг шимоли-шарқида жойлашган баланд тоғли минтақа. Бу ерда қадимий монастирлар, кўчманчи маданият ва Тибет халқининг кўп асрлик анъаналари бир-бири билан чамбарчас боғлиқ. Минтақани ривожлантиришда оммавий қурилишларга эмас, балки тарихий ва маданий меросни сақлашга устувор аҳамият берилади. Эски турар жойлар қайта тикланмоқда, монастирлар маънавий фаолиятини давом эттирмоқда ва анъанавий ҳунармандчилик давлат томонидан қўллаб-қувватланмоқда. Асосий мақсад — нафақат сайёҳларни жалб қиладиган жойларни намойиш этиш, балки уларни минтақанинг ўзига хос маданияти, турмуш тарзи ва кўп асрлик анъаналари билан таништиришдир.
Ганьнань — Буюк Ипак йўлининг муҳим тармоқларидан бири орқали ўтган тарихий минтақа. Бу минтақа узоқ вақтдан бери Хитойнинг марказий минтақаларини Тибет, Марказий Осиё ва Ғарб мамлакатлари билан боғлайдиган савдо ва маданий алоқалар маркази бўлиб келган. Бу йўллар орқали нафақат ипак, чой, отлар, доривор ўтлар, балки турли халқларнинг маданияти, дини ва санъати ҳам тарқалди.
Ганьнань тибет, хань, хуэй, мўғул ва бошқа этник гуруҳлар асрлар давомида ўзаро алоқада бўлган жой сифатида ажралиб туради. Натижада, тибет буддизми, кўчманчи маданият ва Хитой цивилизацияси анъаналари минтақада чамбарчас боғланиб, ноёб тарихий ва маданий қиёфани шакллантирди. Бугунги кунда бу мерос қадимий ибодатхоналарда, қадимги карвон йўлларининг изларида, миллий меъморчиликда ва маҳаллий халқнинг урф-одатларида яққол кўриниб турибди.
Бугунги кунда Ганьнань ўзининг тарихий меросини табиат туризми билан уйғунлаштириб, халқаро сайёҳларни жалб қиладиган муҳим йўналишлардан бирига айланмоқда. Минтақага келган саёҳатчилар бир сафарда Тибет маданияти билан танишишлари ва Цингхай-Тибет платосининг ноёб табиатидан баҳраманд бўлишлари мумкин. Сайёҳлар тибет буддизмини ўрганиш бўйича энг йирик марказлардан бири бўлган машҳур Лабранг монастири мажмуасига ташриф буюришади ва Санке платоси ва Ганьцзя миллий геопаркининг гўзал табиатига қойил қолишади.
Лабранг — тибет буддизмининг маънавий маркази
Ганьнаннинг кўп асрлик маданий меросини акс эттирувчи асосий жойлардан бири — бу Сяхэ туманида жойлашган Лабранг монастири мажмуаси. XVIII аср бошларида ташкил этилган бу муқаддас жой тибет буддизмининг Гелуг мактабининг 6 та энг йирик маънавий марказларидан биридир. Лабранг нафақат Хитойда, балки бутун дунёда Тибетшуносликнинг энг муҳим маданий ва илмий марказларидан бири ҳисобланади. Ҳар йили минглаб тадқиқотчилар ва сайёҳлар Тибет цивилизациясининг маънавий мероси билан танишиш учун бу ерга келишади.
Асрлар давомида Лабранг нафақат ибодатхона, балки таълим ва фан, маданият ва маънавият маркази ҳам бўлиб келган. Унинг деворлари ичида буддизм фалсафаси, тиббиёти, астрономияси, тилшунослиги ва диний таълимотлари ўрганилиб, авлоддан-авлодга ўтиб келаётган қадимий билим тизими сақланиб қолган. Монастир кутубхоналарида Тибет тилидаги ноёб қўлёзмалар ва диний асарлар мавжуд. Мажмуа архитектураси ҳам ўзгача таассурот қолдиради. Қизил ва олтин рангда безатилган бинолар, тоғ ёнбағирлари билан уйғунлашган ибодатхоналар ва роҳибларнинг хотиржам ритмда бажариладиган кундалик маросимлари ташриф буюрувчиларга Тибет маданиятининг табиий моҳиятини ҳис қилиш имконини беради.
Лабрангнинг энг таъсирли хусусиятларидан бири улкан ибодат барабанлари бўлган залдир. Тибет буддизмида бу барабанларга муқаддас мантралар ёзилган. Эътиқодга кўра, ҳар сафар барабан айлантирилганда, ёзилган мантрани бир марта ўқиш билан бир хил маънавий мукофот олинади. Шунинг учун ташриф буюрувчилар катта барабанларни аста-секин айлантириб, яхши тилаклар айтиб, хотиржамликни излайдилар. Бу доимий ҳаракатланувчи барабанлар Лабрангнинг маънавий нафасини етказувчи махсус рамзга айланган.
Монастирда кенг тарқалган яна бир анъана — бу ибодатхона атрофида диний амалларни бажариш. Маҳаллий аҳоли ва роҳиблар муқаддас жойларда айланиб, фикрларини тўплайдилар ва маънавий покланишни излайдилар. Бу анъана Лабранг шунчаки тарихий ёдгорлик эмас, балки бугунги кунгача мавжуд бўлган маънавий жой эканлигини кўрсатади.
Тибет яйловларидаги чорвадорларнинг ҳаёти
Осиёдаги энг катта табиий яйловлардан бири Ганьнань минтақасида жойлашган. Бир қарашда, Тибет яйловлари Қозоғистондан жуда узоқда кўринади. Бироқ, бу ердаги чорвадорларнинг турмуш тарзи анъанавий қозоқ чорвачилигига жуда ўхшайди. Чексиз дашт, мавсумий миграциялар, инсон ва табиат ўртасидаги уйғунлик ва ҳайвонлар — буларнинг барчаси бизга қозоқ даштининг нафасини эслатади.
Ганьнань минтақасидаги Санке даштлари Тибет халқининг анъанавий маданияти ва кўчманчи турмуш тарзи асрлар давомида сақланиб қолган, диний ва этник-маданий тадбирлар ўтказиладиган муҳим жойдир. Денгиз сатҳидан 3 минг метрдан ортиқ баландликда жойлашган бу жой тоғлар билан ўралган. Бу ердаги иқлим салқин ва нам, табиий яйловлар эса чорвачиликни ривожлантириш учун мосдир.
Тўрт мингдан ортиқ чорвадор даштда анъанавий турмуш тарзини давом эттирмоқда. Улар асосан эчки, қўй ва от боқишади. Айниқса, эчкилар тоғли минтақа аҳолиси ҳаётида алоҳида озиқ-овқат ҳисобланади. Уларнинг сути ва гўшти миллий таомлар тайёрлаш учун, жунлари ва мўйналари эса уй-рўзғор буюмлари тайёрлаш учун ишлатилади. Баланд тоғли ва қаттиқ иқлимга яхши мослашган эчкилар Цинхай-Тибет платосининг асосий чорвачилик маҳсулотларидан биридир. Маҳаллий аҳоли уни кўп асрлик маданиятининг бир қисми деб билади.
Сўнгги йилларда Санке яйлови анъанавий деҳқончиликни туризм билан бирлаштириб келмоқда. 2024 йилда бу ҳудуд Хитойда ААА даражасидаги миллий сайёҳлик маскани мақоми олди. Бугунги кунда баъзи оилалар анъанавий таомларни таклиф қилувчи ва сайёҳларга кўчманчи турмуш тарзини бошдан кечириш имкониятини берадиган этно-меҳмонхоналарни очишди. Саёҳатчилар от минишлари, Тибет чойини татиб кўришлари, қўтос сутидан тайёрланган маҳсулотларни истеъмол қилишлари ва маҳаллий чорвадорларнинг кундалик ҳаёти билан танишишлари мумкин. Шундай қилиб, Санке яйлови табиий мерос ва анъанавий деҳқончиликни бирлаштиради, бу эса туризмни маҳаллий аҳолининг фаровонлигини яхшилайдиган муҳим йўналишга айлантиради.
Минтақа фақат ёзги мавсум билан чекланиб қолмай, балки қишки туризмни ривожлантиришга ҳам эътибор қаратмоқда. Шу муносабат билан маҳаллий ҳокимият "Музли Ганьнань" деб номланган қишки сайёҳлик йўналишини яратмоқда. Қишда сайёҳлар чанғи учишлари, табиат қўйнида фотосаёҳатлар қилишлари ва этник меҳмонхоналарда Тибет халқининг ҳаёти ва анъаналари билан танишишлари мумкин. Шундай қилиб, Ганьнань ёзги экотуризм ва қишки таътил учун мос келадиган кўп қиррали сайёҳлик масканига айланмоқда.
21 та қишлоққа йўл
Бугунги кунда Ганьнань узоқ муддатли ривожланиш стратегиясини амалга ошириб, иқтисодиёт, туризм, экология ва ижтимоий соҳаларни бир вақтнинг ўзида ривожлантиришга устувор аҳамият бермоқда. Маҳаллий ҳокимият органлари экологик мувозанатни сақлаш, замонавий инфратузилмани ривожлантириш, халқ фаровонлигини ошириш ва барқарор ривожланиш тамойилларини шакллантиришга катта аҳамият беради.
Масалан, Ганьнань-Тибет автоном округининг Чжоуцюй туманидаги сайёҳлик йўли 21 та қадимий қишлоқ, 8 та табиий экологик зона ва ўнлаб маданий мерос объектларини боғлайди. Илгари тоғлардаги бу аҳоли пунктлари жамоатчиликка номаълум эди ва сайёҳлар камдан-кам ташриф буюришарди. Шунинг учун кўплаб аҳоли тирикчилик қилиш учун ўз шаҳарларини тарк этиб, чет элда иш қидиришга мажбур бўлишди. Маҳаллий ҳокимият органлари йўлни таъмирлаб, уни автотуризм учун гўзал йўлга айлантиргандан сўнг, минтақага ташриф буюрувчи сайёҳлар сони кескин ошди. Натижада қишлоқ аҳолиси меҳмонхоналар, агротуризм иншоотлари ва ҳунармандчилик устахоналарини очдилар ва ёшлар ўз ватанларига қайтишни бошладилар.
Йигирмадан ортиқ қишлоқларнинг ҳаётини ўзгартирган бу йўналиш "Гулли соч тўғноғичи йўли" (Zānhuā Zhīlù) деб аталади. Унинг номи Тибет аёлларининг сочларини тоғ гуллари билан безаш анъанаси билан боғлиқ. 137 километрлик йўналиш бўйлаб сайёҳлар табиатнинг тўрт фаслидан баҳраманд бўлишлари, Тибет қишлоқлари ҳаёти билан танишишлари, халқ фестивалларида иштирок этишлари ва маҳаллий ошхонадан татиб кўришлари мумкин. Бугунги кунда "Гулли соч тўғноғич йўли" ҳақидаги онлайн нашрлар ва видеолар сони 100 миллиондан ошди ва бу йўналиш Ганьсу провинциясидаги янги маданий ва сайёҳлик диққатга сазовор жойларидан бирига айланди. Унинг асосий ютуғи чекка қишлоқларга янги ҳаёт бағишлаш ва маҳаллий аҳолининг даромадларини оширишдир.
Бундан ташқари, давлат кўмагида оилавий меҳмонхоналар, ҳунармандчилик устахоналари, гастрономик лойиҳалар ва маданий фестиваллар ривожланмоқда. Натижада, маҳаллий аҳоли нафақат ташқи кузатувчилар, балки туризм жараёнининг тўлиқ иштирокчиларига айланмоқда. Бу анъанавий касбларни сақлаб қолиш ва янги иш ўринларини яратиш имконини беради.
Хитой тажрибаси шуни кўрсатадики, маданий туризмни ривожлантириш фақат меҳмонхоналар ва йўллар қуриш билан чекланиб қолмайди. Бу йўналишда тарихий ва маданий меросни сақлаш, ҳунармандларни қўллаб-қувватлаш, мутахассисларни тайёрлаш, рақамли хизматларни жорий этиш ва кичик бизнесни ривожлантириш каби кенг қамровли чора-тадбирларни амалга ошириш муҳимдир. Буюк Дашт цивилизациясининг бой тарихи ва ноёб меросига эга бўлган Қозоғистон учун бу тажриба анъаналарни сақлаш ва замонавий туристик кластерларни шакллантиришнинг самарали намуналаридан бири бўлиши мумкин.