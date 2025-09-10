OZ
    Thai AirAsia X 1 декабрдан Алмати – Бангкок тўғридан-тўғри рейсларини йўлга қўяди

    ASTANA. Kazinform – Thai AirAsia X Марказий Осиё бозорига кириши ва Алмати (Қозоғистон) ва Бангкок (Don Mueang, Таиланд) ўртасида тўғридан-тўғри рейслар очилиши ҳақида эълон қилади. 2025 йил 1 декабрдан Қозоғистонлик саёҳатчилар совуқ қишни Таиланд пойтахтининг тропик иссиқлиги ва жўшқин энергиясига алмаштира оладилар, деб хабар беради Kazinform.

    Thai AirAsia X
    Фото: Thai AirAsia X

    Рейслар ҳафтасига тўрт марта – Алматидан Бангкокга сешанба, пайшанба, жума ва якшанба кунлари, Бангкокдан Алмати йўналиши бўйича душанба, чоршанба, жума ва якшанба кунлари – 367 йўловчи сиғими кенг фюзеляжли Airbus A330 самолётларида амалга оширилади.

    Бангкок
    Фото: AirAsia

    Бугунги кунда, авиакомпания маълумотларига кўра, Thai AirAsia X Бангкокдан (Don Mueang) Токио, Осака, Нагоя ва Саппоро (Япония), Сеул (Жанубий Корея), Шанхай (Хитой), Деҳли (Ҳиндистон), Денпасар (Индонезия) шаҳарларига тўғридан-тўғри рейсларни амалга оширади. Алмати-Бангкок йўналишининг ишга туширилиши авиакомпаниянинг халқаро тармоғини кенгайтиришда муҳим босқич бўлиб, тез ривожланаётган бозорларда янги имкониятлар очади.

    Сўнгги хабарлар
