Thai AirAsia X 1 декабрдан Алмати – Бангкок тўғридан-тўғри рейсларини йўлга қўяди
ASTANA. Kazinform – Thai AirAsia X Марказий Осиё бозорига кириши ва Алмати (Қозоғистон) ва Бангкок (Don Mueang, Таиланд) ўртасида тўғридан-тўғри рейслар очилиши ҳақида эълон қилади. 2025 йил 1 декабрдан Қозоғистонлик саёҳатчилар совуқ қишни Таиланд пойтахтининг тропик иссиқлиги ва жўшқин энергиясига алмаштира оладилар, деб хабар беради Kazinform.
Рейслар ҳафтасига тўрт марта – Алматидан Бангкокга сешанба, пайшанба, жума ва якшанба кунлари, Бангкокдан Алмати йўналиши бўйича душанба, чоршанба, жума ва якшанба кунлари – 367 йўловчи сиғими кенг фюзеляжли Airbus A330 самолётларида амалга оширилади.
Бугунги кунда, авиакомпания маълумотларига кўра, Thai AirAsia X Бангкокдан (Don Mueang) Токио, Осака, Нагоя ва Саппоро (Япония), Сеул (Жанубий Корея), Шанхай (Хитой), Деҳли (Ҳиндистон), Денпасар (Индонезия) шаҳарларига тўғридан-тўғри рейсларни амалга оширади. Алмати-Бангкок йўналишининг ишга туширилиши авиакомпаниянинг халқаро тармоғини кенгайтиришда муҳим босқич бўлиб, тез ривожланаётган бозорларда янги имкониятлар очади.