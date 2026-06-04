Tesla АҚШда ҳайдовчисиз робот такси хизматини ишга туширди
ASTANA. Kazinform - Tesla Техас штатининг Остин шаҳрида ҳайдовчисиз робот такси хизматини ишга туширди. Компания АҚШда автоном транспорт синовларини кенгайтирмоқда, деб хабар беради Kazinform Reuters агентлигига таяниб.
Reuters хабарига кўра, 3 июнда Tesla Техас штатининг Остин шаҳрида ўзини ўзи бошқарадиган робот такси хизматини ишга туширганини маълум қилди. Лойиҳа автоном таксиларни ривожлантиришни тезлаштириш ва тўлиқ автоном технологияларни кенгайтиришга қаратилган бўлиб, улар Илон Маск сунъий интеллект ва робототехникага эътибор қаратганидан бери компания стратегиясининг муҳим қисмига айланди.
"Ўзини ўзи бошқарадиган робот такси хизматлари энди Остин бўйлаб мавжуд", - дейилади Teslaнинг Х платформасидаги расмий роботакси аккаунтида.
Ушбу хизмат Остинда деярли бир йилдан бери фаолият юритиб келяпти ва баъзида мижозлар 30 дақиқадан ортиқ кутиш вақтига дуч келадилар.
Шаҳар расмийларининг сўзларига кўра, Остинда тахминан 50 та Tesla автомобили фаолият юритяпти, шу билан бирга Waymo (Alphabet) компанияси ушбу ҳудудда 250 дан ортиқ автоном автомобиллардан фойдаланмоқда.
Ўтган ойда Илон Маск Техасда жорий этилгандан сўнг, АҚШда инсон ҳайдовчисиз тўлиқ автоном автомобиллардан фойдаланиш шу йил охирига қадар кенгайишини кутаётганини айтди. Tesla бундан олдин Даллас ва Хьюстонда робот таксисни ишга тушириш режаларини ҳам эълон қилган эди.