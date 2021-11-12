09:45, 12 Ноябр 2021 | GMT +6
Теннис: Қозоғистонлик Александр Недовесов Словакиядаги турнирнинг жуфтлик баҳсларида ярим финалга чиқди
NUR-SULTAN. Kazinform - Қозоғистонлик Aлександр Недовесов Братислава (Словакия) шаҳрида ўтказилаётган турнирнинг жуфтлик баҳсида ярим финалга чиқди, дея хабар беради Kazinform мухбири.
Турнирнинг иккинчи ракеткаси сифатида қайд этилган A.Недовесов украиналик Денис Молчанов билан биргаликда чорак финалда испаниялик Серхио Мартос Гомес ва ҳиндистонлик Рамкумар Раманатан билан куч синашди.
Бир соатдан ортиқ давом этган баҳсда Қозоғистон-Украина жуфтлиги 6:4, 6:4 ҳисобида зафар қучди.
Недовесов ва Молчанов 3 та эйс қайд етди ва 4 та брейк-пойнтнинг 2 тасидан фойдаланди.
A.Недовесов - Д. Молчанов финалга чиқиш учун ҳиндистонликлар Шрирамбалай Нараянасвами - Дивиж Шаран билан куч синашади.
Муаллиф: Елжан Ерали