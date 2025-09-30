Temu, Valve, Apple – Қозоғистон бюджетига энг кўп солиқ тўлаган хорижий платформалар маълум бўлди
ASTANА. Кazinform – Давлат даромадлари қўмитасининг рақамли активларни бошқариш бошқармаси бошлиғи Талғат Адилов хорижий интернет-платформалар Қозоғистон бюджетига қанча солиқ тўлаганини маълум қилди.
- Қозоғистонда 116 та хорижий компаниялар платформаси рўйхатдан ўтган. Улардан 18 таси жорий йилда рўйхатга олинган. Улар орасида Okko теледастур провайдери ҳам бор. Улар ҳам солиқ тўлайдилар. График дизайн компанияси Canva ҳам бизга солиқ тўлайди. Булар жорий йилда рўйхатга олинганлар қаторида, — деди бошқарма бошлиғи.
Унинг сўзларига кўра, хорижий интернет-платформаларни солиқ тўлашни талаб қилувчи меъёр жорий этилганидан буён бюджетга 111 млрд тенге тушган.
- Шу жумладан, 2025 йилда 41 млрд тенге тўланган. Энг йирик солиқ тўловчи сифатида 6 млрд тенге тўлаган Temuни айтишим мумкин. Apple ва Google ҳам 5 млрд тенгега яқин солиқ тўлаган.
Бу йил аллақачон кийим-кечак сотадиган Next каби компаниялар яхши солиқ тўлашни бошладилар, дейиш мумкин. 280 млн тенгедан ортиқ солиқ тўлаган. Alibaba.com, 1688, TaoBao сайтларини ўз ичига олган Alibaba гуруҳи 140 млн тенгедан ортиқ солиқ тўлаган. Уларнинг имкониятларини Temu билан солиштирадиган бўлсак, келажакда катта миқдорда солиқ тўлашларини кутиш мумкин, - дейди Талғат Адилов.
Бироқ қўмита матбуот хизматининг Кazinformга маълум қилишича, Google энг кўп солиқ тўлаган хорижий платформалар учлигига кирмаган.
Қўмита расмий маълумотларига кўра, 2025 йил бошидан буён энг кўп солиқ тўлаган учта платформа:
- Temu - 6,2 млрд тенге;
- Valve корпорацияси - 5,3 млрд тенге;
- Apple - 5,2 млрд тенге.
Эслатиб ўтамиз, июль ойида Европа Иттифоқи Теmuни рақамли хизматлар ҳақидаги қонунни бузганликда айблаган эди.
Ўзбекистон 20 мартдан бошлаб Теmu ўз ҳудудида блокланишини маълум қилди.