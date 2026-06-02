Темирлан Анарбеков таҳлилчилар томонидан Чемпионлар лигаси рамзий жамоасига киритилди
ASTANA. Kazinform — Алматининг "Қайрат" жамоаси дарвозабони Темирлан Анарбеков 2025/26 UEFА Чемпионлар лигаси мавсумидан сўнг Flashscore таҳлилчилари томонидан рамзий жамоа таркибига киритилди, деб хабар беради Kazinform.
Чемпионлар лигаси ғолиби эълон қилингандан сўнг, иштирокчи жамоаларнинг якуний рейтинглари эълон қилина бошлади.
Қозоғистонлик Темирлан Анарбеков Flashscore томонидан 2025/26 UEFА Чемпионлар лигаси рамзий жамоасига киритилди. Flashscore — бу спорт натижалари ва статистикасини реал вақт режимида кузатиб бориш учун машҳур глобал портал ва мобил илова. Платформа 30 дан ортиқ спорт турларини (шу жумладан, футбол, хоккей, теннис ва баскетбол) қамраб олади ва бутун дунё бўйлаб минглаб турнирлар ҳақида маълумотларни тақдим этади.
Шуни таъкидлаш керакки, Анарбековнинг 2025/26 Чемпионлар лигаси жамоасида турнир ғолиб жамоаси, Франциянинг ПСЖ клуби Витинья ва Хвича Кварцхелия каби ўйинчилар бор. Порталда турнир финалчиси Лондоннинг "Арсенал" жамоасининг бирорта ҳам ўйинчиси киритилмаган, улар бунинг ўрнига "Реал Мадрид", "Бавария", "Барселона", "Ливерпуль", "Интер" ва "Олимпиакос" жамоаларидан ўйинчиларни танлаган.
Ўз навбатида, UEFА Чемпионлар лигаси рамзий жамоаси бўйича ўз версиясини эълон қилди, унда Анарбеков ўрнига "Арсенал" дарвозабони Давид Райа бор.
Шуни таъкидлаш керакки, Анарбеков асосий босқичда Чемпионлар лигасининг (MVP) энг яхши футболчиси деб топилган биринчи қозоғистонлик бўлди, бу "Кайрат"нинг Астанада "Олимпиакос"ни 0:1 ҳисобида мағлуб этган ўйинида содир бўлди.