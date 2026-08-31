Телефонингизга қисқа вақт ичида кўп SMS келса, бу фирибгарлар бўлиши мумкин – полиция
SEMEI. Кazinform – Абай вилояти полицияси фуқароларни телефон рақамига кўп сонли SMS хабарлар юборилганда, "SMS-бомбинг" ҳолатида эҳтиёт чораларини кўриш ҳақида огоҳлантирди.
— SMS-бомбинг пайтида қисқа вақт ичида телефонга кўп сонли хабарлар юборилиши мумкин. Улар орасида турли хизматларга рўйхатдан ўтиш, реклама таклифлари ва киришни тасдиқлаш кодлари ҳақида хабарлар бўлиши мумкин, — дейилади хабарда.
Бундай ҳолларда фирибгарлар ўзларини телефон орқали мобил оператор ходимлари сифатида таништиришади. Улар абонентга оммавий SMS ҳужумини аниқлаганликлари ҳақида хабар беришлари, "анти-спам" хизматини фаоллаштиришни таклиф қилишлари ва олинган SMS кодини айтишни сўрашлари мумкин.
— SMS орқали олинган тасдиқлаш кодини бошқа одамларга берманг. Бундай кодлардан ҳисоб қайдномасига кириш ёки маълум бир операцияни тасдиқлаш учун фойдаланиш мумкин. Агар сиз қисқа вақт ичида кўп сонли хабарлар олсангиз, хотиржам бўлинг ва олинган кодларни ҳеч ким билан баҳам кўрманг. Агар керак бўлса, телефонни вақтинча самолёт режимига ўтказинг. Мобил операторингизга мурожаат қилинг ва вазият ҳақида уларга хабар беринг, - дейилади хабарда.
Агар SMS-код нотаниш одамга маълум бўлса, дарҳол тегишли хизмат, банк ёки ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларига мурожаат қилишингиз керак.
Эслатиб ўтамиз, Грузияда банкка хакерлик ҳужумда гумон қилиниб, икки киши ҳибсга олинди.