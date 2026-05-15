    ТДТ саммити: аъзо давлатлар IT-хаблари учун қўшма марказ очиш таклиф қилинмоқда

    ASTANA. Kazinform – Туркий давлатлар IT-хаблари учун қўшма марказ умумий манфаатларни илгари суришга ҳисса қўшади. Бу ҳақда бугун Туркий давлатлар ташкилотининг норасмий саммитида Президент Қасим-Жомарт Тоқаев маълум қилди.

    ТМҰ саммиті: мүше елдер IT-хабтарының бірлескен орталығын ашу ұсынылды
    Фото: Ақорда

    “Ҳозирда ҳар бир мамлакатда IT лойиҳалари учун технопарклар мавжуд. Мен Туркий кенгашга аъзо давлатларнинг IT-хабларининг қўшма марказини очишни таклиф қиламан. Марказ Turkic AI деб номланиши ва Alem.AI марказида жойлаштириш мумкин. Қўшма хаб, шубҳасиз, бизнинг умумий манфаатларимизни илгари суришга ҳисса қўшади”, - деди Қасим-Жомарт Тоқаев.

    Аввал хабар қилинганидек, бугун Туркистонда Президент Қасим-Жомарт Тоқаев иштирокида Туркий Давлатлар Ташкилотининг норасмий саммити бошланди. Саммитда ТДТга аъзо давлатлар раҳбарлари - Туркия Президенти Режеп Таййиб Эрдоған, Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев ва Қирғизистон Президенти Садир Жапаров ҳамда Озарбайжон Президенти Илҳом Алиев иштирок этмоқда.

    Ляззат Сейданова
