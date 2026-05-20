ТДТ мамлакатлари «ақлли» ва «яшил» шаҳарларни ривожлантиришга келишиб олди
ASTANA. Kazinform - Томонлар шаҳарларни рақамлаштириш йўналишидаги ҳамкорликни мустаҳкамлашга келишиб олди, деб хабар беради Kazinform агентлиги ҚР Саноат ва қурилиш вазирлигига таяниб.
Бокуда UN-Habitat шафелигида ўтказилган Бутунжаҳон шаҳар форумида (WUF-13) ҚР Саноат ва қурилиш вазири ўринбосари Раҳимжан Исақулов Туркий давлатлар ташкилотига аъзо давлатлар ўртасида шаҳарсозлик ва фазовий режалаштириш ҳамда барқарор шаҳарсозлик соҳасида ўзаро англашув меморандумини имзолашда иштирок этди.
Ушбу ҳужжат шаҳарсозлик, архитектура, уй-жой сиёсати ва шаҳарларни барқарор ривожлантириш соҳасида ҳамкорликни ривожлантиришга қаратилган.
Томонлар шаҳар ривожланишини рақамлаштириш, GIS тизимлари, 3D-моделлаштириш, рақамли эгизаклар ва сунъий интеллект технологияларини жорий этиш, «яшил» ва «ақлли» шаҳарларни ривожлантириш, шунингдек энергия тежамкор ва экологик инфратузилмани такомиллаштириш йўналишларида ҳамкорликни мустаҳкамлашга келишиб олди.
Меморандумнинг имзоланиши ТДТ мамлакатларининг барқарор шаҳар ривожланиши соҳасида амалий ташаббусларни биргаликда амалга оширишга тайёр эканини тасдиқлайди.