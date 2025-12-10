Тайсон Мейвезер билан жангининг ўтадиган жойи ва вақтини эълон қилди
ASTANА. Кazinform – Собиқ оғир вазн тоифасидаги жаҳон чемпиони Майк Тайсон Флойд Мейвезер билан жанги келгуси йилнинг март ойида Африкада бўлиб ўтишини тасдиқлади, деб хабар беради Кazinform.
Машҳур боксчилар ўртасидаги жанг сентябрь ойида эълон қилинган эди. Аммо учрашув бўлиб ўтадими ёки йўқми, бир неча ойдан бери номаълум, айниқса Мейвезер 2026 йилда Мэнни Пакьяо билан реванш жангини ўтказишни кўриб чиқаётгани ҳақидаги хабарлар туфайли. Бироқ, Дублинда берган интервьюсида Тайсон жанг учун сўнгги режалари ҳақида гапирди.
— Жанг март ойида Африкада бўлиб ўтади. Бу ажойиб жанг бўлади, у барча рекордларни янгилайди ва спорт тарихидаги энг йирик воқеалардан бирига айланади, — деди у.
Тайсон жанг бўлиб ўтмаслиги мумкинлиги ҳақидаги миш-мишларга қарамай, кўргазмали жангга тайёргарлик давом этаётганини, аммо аниқ сана ва жой ҳали эълон қилинмаганини таъкидлади.
Жанг расмий бўлмайди, чунки боксчилар орасидаги вазн 30 килограммдан (70 фунт) ортиқ. Тайсон 2024 йилда Жейк Пол билан жанг қилганида тахминан 104 килограмм (228,5 фунт) вазнга эга эди, Мейвезер эса охирги марта профессионал рингга 2017 йилда тахминан 68 килограмм (149,5 фунт) вазнда чиққан эди. Иккала спортчи ҳам аввалги формаларидан анча йироқ. Жанг пайтида Тайсон тахминан 60 ёшда бўлади, ундан 11 ёш кичик Мейвезер эса сўнгги йилларда асосан блогерлар ва шоу-бизнес вакиллари билан кўргазмали жанглар ўтказиб келмоқда.
Мутахассисларнинг фикрига кўра, молиявий келишувлар жангни ташкил этишда муҳим рол ўйнаган. Мавжуд маълумотларга кўра, 48 ёшли Мейвезер шартнома имзолаганидан кейин аллақачон катта миқдорда ҳақ олган.
Эслатиб ўтамиз, дунёга машҳур боксчи кичик Рой Жонс Кazinformга берган эксклюзив интервьюсида Марказий Осиё минтақасида профессионал бокс инфратузилмасини ривожлантириш, ёш истеъдодларнинг эътироф ва муваффақиятга эришишига ёрдам бериш режалари ҳақида гапириб берди.