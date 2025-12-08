Қозоғистон йиллар давомида дунёга буюк боксчиларни тақдим этиб келмоқда — Кичик Рой Жонс
ASTANА. Кazinform — Дунёга машҳур боксчи кичик Рой Жонс Кazinformга берган эксклюзив интервьюсида Марказий Осиё минтақасида профессионал бокс инфратузилмасини ривожлантириш, ёш истеъдодларнинг эътироф ва муваффақиятга эришишига ёрдам бериш режалари ҳақида гапириб берди.
Кичик Рой Жонс Астанада бир қатор учрашувлар ва маҳорат дарслари ўтказади ва спортни ривожлантиришда келажакдаги ҳамкорликни муҳокама қилади. Унинг ташрифи Қозоғистоннинг бокс салоҳиятига халқаро миқёсда тобора ортиб бораётган қизиқиш ва мамлакатнинг глобал майдондаги мавқеини мустаҳкамлаш истагини акс эттиради.
— Жаноб Жонс, Қозоғистонга хуш келибсиз. Ташрифингиз доирасида қандай учрашувлар ва лойиҳаларни режалаштираяпсиз?
— Менинг Қозоғистонда кўплаб дўстларим бор, жумладан, оммавий ахборот воситаларида ишлайдиганлар ҳам. Улар мени Қозоғистонга таклиф қилишди ва болалар учун маҳорат дарслари ўтказишимни сўрашди. Кейинчалик улар бу ерда спорт зали очиш имкониятини муҳокама қила бошладилар ва Серик Сапиев, Василий Жиров ва бошқа спортчиларни бунга жалб қилишди. Шунинг учун улар мени ёш спортчилар учун маҳорат дарслари ўтказишга таклиф қилишганидан хурсанд бўлдим. Бокс бу минтақада жуда машҳур ва мен бокс севиладиган жойда бўлишни яхши кўраман. Шунинг учун Қозоғистонга қайтиш имкониятига эга бўлганимда, "Нега бўлмасин?" деб ўйладим.
— Сиз Қозоғистонга бир неча бор келгансиз, маҳаллий мухлислар билан мустаҳкам алоқа ўрнатгансиз. Қозоғистон ва унинг бугунги спорт маданияти ҳақидаги таассуротларингизни қандай тасвирлайсиз?
— Қозоғистон спорт, айниқса бокс борасида дунёдаги энг яхши давлатлардан бири. Биз ҳаммамиз ўз ишимизнинг усталаримиз ва бизни бирлаштирадиган нарса шу. Кўп одамлар спорт дин ва ирқдан устун эканлигини тушунишмайди. Агар сиз қилаётган ишингизда яхши бўлсангиз, одамлар бошқа ҳеч нарсага аҳамият беришмайди. Улар шунчаки сизнинг ҳикоянгизни ва Худо берган истеъдодингизни қандай кашф этганингизни билишни хоҳлашади. Спорт бизга ҳаётимиз доимо Худонинг қўлида эканлигини ўргатади. Шунинг учун бизда ирқчилик қилишга ёки ҳеч кимга олдиндан баҳо беришга ҳаққимиз йўқ. Биз — ака-укалармиз ва бир-биримизни ҳурмат қиламиз.
— Геннадий Головкин яқинда World Boxing президенти этиб сайланди. Унинг спортга таъсирини қандай баҳолайсиз ва уни бу ролга қандай фазилатлар мослаштиради?
— Менимча, Головкин энг яхши танлов эди. Бу минтақадаги барча боксчилар орасида Головкин энг машҳур ва муваффақиятлидир. Албатта, Ломаченко ва Усик каби ажойиб боксчилар бор эди, лекин Головкин энг машҳур ва изчил эди. Менимча, Головкиннинг америкалик мураббийи унга тўлиқ салоҳиятини намоён этишига йўл қўймади. У ўрта вазнда йиллар давомида қолди, акс ҳолда у оғир вазнга ўтиб, Андре Уорд билан супер ўрта вазнда жанг қилиши мумкин эди. Агар у Уордни мағлуб этганида, вазн тоифасидан қатъи назар, дунёнинг биринчи рақамли боксчисига айланган бўлар эди. Аммо шунга қарамай, Головкин ажойиб спортчи. У боксни ҳар жиҳатдан тушунади ва мен аминманки, у World Boxing президенти сифатида ажойиб етакчи бўлади.
— Қозоғистондаги кўплаб ёш спортчилар сизни спортдаги интизом ва матонат намунаси деб билишади. Профессионал спортда барқарор ва муваффақиятли карьера қурмоқчи бўлганларга қандай маслаҳат берасиз?
— Мен ҳар доим фахрий боксчиларга ва уларнинг йўлига қарайман. Сиз кўп меҳнат қилишингиз ва энг яхши бўлишни хоҳлашингиз керак. Агар энг яхши бўлишни истамасангиз, унда нега бундай қиляпсиз? Ҳамма пул ишлашни хоҳлайди, лекин биринчи навбатда, энг яхши бўлишга интилишингиз керак, чунки агар энг яхши бўлсангиз, пул сизга келади. Ҳозир кўплаб боксчилар биринчи навбатда пул ҳақида ўйлашади, энг яхши бўлиш ҳақида эмас. Шу сабабли спорт зарар кўради. Интизомни бузиб бўлмайди. Болалар мени қанча пул топганим учун эмас, балки энг яхши бўлганим учун ҳурмат қилишади. Бу минтақадаги боксчилар ҳали ҳам шундай фикрда. Улар ҳамма нарсадан устун буюкликни хоҳлашади. Мен буни ҳурмат қиламан.
— Қозоғистон халқаро боксдаги мавқеини мустаҳкамлашда давом этмоқда. Сизнингча, янги авлод қозоғистонлик боксчиларнинг салоҳияти нимада ва уларни юқори даражада рақобатбардош қиладиган фазилатлар қандай?
— Уларнинг кучи кучли асосий тайёргарлигида. Уларнинг барчаси ажойиб оёқ ҳаракатлари, кучли зарба бериш техникаси ва юқори бокс ақл-заковатига эга. Масалан, бугунги кубалик боксга назар ташласангиз, улар аввалгидек оёқ ҳаракатларига эга эмаслар. Қозоғистонликларда эса анча интизомли оёқ ҳаракатлари бор. Қозоғистон ва Ўзбекистон техник маҳорат жиҳатидан дунёдаги энг яхши давлатлар қаторида. Агар пойдеворингизни йўқотсангиз, йиқиласиз. Қозоғистон, Ўзбекистон ва Россия асосий тамойилларга амал қилгани учун кучли. Шунинг учун Жанибек Алимханули каби боксчилар жаҳон чемпионларига айланишади.
Энди мен Қозоғистонда йирик жанглар ўтказишга имкон берадиган платформа яратишга ёрдам бермоқчиман. GGG каби чемпионлар ва келажакдаги юлдузлар нафақат чет элда, балки ўз ватанларида ҳам жанг қилиш имкониятига эга бўлишлари керак. Бу менинг мақсадларимдан бири.
— Бу сизнинг ҳозир асосий лойиҳангизми?
— Бу менинг асосий лойиҳаларимдан бири. Мен бекорга яшамайман, бокс учун яшайман. Худо менга бокс санъатини ато этди ва мен бу спорт турининг ривожланишини истайман. Агар мен тўғри шериклар ва инвесторларни топсам, боксни ўзининг муносиб даражасига қайтара оламиз. Қозоғистонда Олимпия олтин медалини қўлга киритган Серик Сапиев каби буюк спортчилар бор. У кучли профессионал карьерага эга бўлиши мумкин эди, аммо бу ерда профессионал бокс ривожланмаган ва унинг ўзи ҳам ўз мамлакатини тарк этишни истамаган. Шунинг учун, энди биз келажакдаги истеъдодларга ўз мамлакатларида профессионал карьера қуришга имкон берадиган муҳит яратишимиз керак.
— Жанибек Алимханули ҳақида гапирадиган бўлсак, сизнингча, унинг допинг иши қандай якунланади?
— Жанибек бу вазиятга дуч келган биринчи боксчи эмас. Бу Канело билан ҳам содир бўлган, мен билан ҳам, бошқа кўплаб спортчилар билан ҳам бир марта содир бўлган. Агар бу хато бўлса ва у нима сабабдан бундай бўлганини тушунса, у буни бошқа такрорламайди. Муҳими — шу. Канело "муаммо ифлосланган гўштда" деб айтди. Менинг ҳолатимда, мен бир марта Ripped Fuel деб номланган янги қўшимчани қабул қилдим ва у ижобий натижа берди. Агар Жанибек нима бўлганини тушуниб, келажакда ундан қочса, ҳамма нарса яхши бўлади. У бу вазиятга дуч келган биринчи ёки охирги спортчи эмас.
— Сиз мураббий, тарғиботчи ва жамоат арбоби сифатида фаол ишлаяпсиз. Ҳозирда қандай лойиҳаларга эътибор қаратмоқдасиз?
— Менинг орзуим боксни бутун дунёга олиб чиқадиган платформа яратиш. Мен Қозоғистон, Абу-Даби, Дубай, Африкадан - ҳамма жойда жанглар ташкил қилмоқчиман. Мен бу тадбирларни одамлар ёш боксчиларнинг ўсиб-улғайишини кузатиши учун трансляция қилишни истайман. Агар биз ҳаваскорлар даражасидаги спортчиларни кузатиб боришга имкон берадиган тизим яратсак, дунё уларни тан олади, қўллаб-қувватлайди ва тушунади. Ҳозир боксда бундай тизим йўқ. Тўсатдан бир боксчи чиқади ва одамлар: "Бу ким?" деб сўрашади.
Пабло Корсо ҳам худди шундай. У кўплаб кучли рақибларини мағлуб этган, аммо кўпчилик уни ҳали ҳам танимайди, у тўсатдан пайдо бўлганга ўхшайди. Аммо агар сиз боксни диққат билан кузатиб борсангиз, унинг кўп йиллардан бери юксалиб келаётганини биласиз. Спорт мухлисларга ёш боксчиларнинг ўсиш йўлини босқичма-босқич кузатиб боришга имкон бермайди. Уларнинг йўлини доимий равишда кўрсатадиган оммавий ахборот воситалари йўқ. Буни ўзгартириш керак.
Мен айнан шуни қилмоқчиман. Тўғри инвестиция билан биз Қозоғистон, Россия, Ўзбекистондан - исталган жойда мунтазам равишда профессионал бокс тадбирларини ўтказишимиз мумкин. Шунда бутун дунё янги чемпионлар қандай туғилишини кўриши мумкин.
— Ушбу лойиҳаларни амалга ошириш айнан Қозоғистонда бошланганидан хурсандмиз. Биз буни жуда қадрлаймиз. Интервью охирида яна айтмоқчи бўлган гапларингиз борми?
— Ҳа. Қозоғистон кўп йиллар давомида дунёга буюк боксчиларни тақдим этиб келмоқда. Бўлажак чемпионларни бошиданоқ ривожлантиришга ёрдам бериш мен учун ажойиб имконият. Мен бундан яхшироқ мамлакатни танлай олмасдим, чунки Қозоғистон бокс мактаби жуда мустаҳкам пойдевор қўйган. Мен бу йўлнинг бир қисми бўлганимдан хурсандман ва бошлашга шошилмоқдаман. Мен Қозоғистонни яхши кўраман, Қозоғистон халқи мени яхши кўради.
Интервьюнинг инглизча асл нусхасини бу ердан ўқишингиз мумкин.