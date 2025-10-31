Татаристоннинг Қозоғистондаги барча ташаббусларини қўллаб-қувватлаймиз – Президент
ASTANА. Кazinform – Давлат раҳбари Татаристон Республикаси Раиси Рустам Минниханов билан учрашув ўтказди.
Қасим-Жомарт Тоқаев Рустам Миннихановни Татаристон Республикаси Раиси этиб қайта сайлангани билан табриклади ва Қозоғистон-Россия муносабатларини мустаҳкамлашда, мамлакат ва Татаристон ҳудудлари ўртасидаги ўзаро манфаатли шерикликни ривожлантиришда фаол иштирок этгани учун миннатдорчилик билдирди.
– 12 ноябрь куни биз Москвага давлат ташрифи билан борамиз. Биз буни икки мамлакат ўртасидаги муносабатлардаги муҳим босқич деб биламиз. Ҳамкорлигимизни янада ривожлантиришга янги туртки берадиган муҳим ҳужжатлар имзоланади. Шимолий Қозоғистон ва Қостанай вилоятларини кўздан кечирганингиз маълум. Қозоғистон ҳудудида корхоналар очиш режаларингиз бор. Татаристоннинг Қозоғистондаги барча ташаббусларини қўллаб-қувватлаймиз, – деди Президент.
Давлат раҳбари машинасозлик, нефть ва газ кимёси ва бунинг учун зарур бўлган компонентлар ишлаб чиқариш соҳаларида муваффақиятли интеграцияни таъкидлади.
Президент "КамАЗ" ва "Татнефть" компаниялари билан қўшма инвестиция лойиҳаларига алоҳида эътибор қаратиш зарур, деб ҳисоблайди.
Рустам Минниханов Қозоғистонга таклиф қилгани учун Қасим-Жомарт Тоқаевга миннатдорчилик билдирди ва бизнес, саноат, таълим ва маданият соҳаларидаги алоқаларни ривожлантириш ниятини тасдиқлади.
Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари КХШТ Бош котиби Иманғали Тасмағамбетов билан учрашди.