Тарихдаги энг қиммат Олимпиаданинг медаллари сифати танқид қилинди
МILAN. Кazinform — Италиянинг Милан ва Кортина-д’Ампеццо шаҳарларида бўлиб ўтаётган ХХV Қишки Олимпия ўйинлари медаллари сифати учун танқид қилинди.
BBC хабар беришича, Олимпиада медалчилари медаль тасмалари узилиб кетганидан ва ҳатто баъзилари иккига бўлинганидан шикоят қилмоқдалар.
Бу муаммо ҳақида биринчи бўлиб америкалик чанғичи Бризи Жонсон хабар берди. У олтин медални қўлга киритгандан кейин қувончдан сакраб тушганида, тасма узилиб, ерга тушди.
Матбуот анжуманида спортчи журналистларга шикастланган Олимпиада медалини кўрсатди ва ҳазил билан: "Уни тақиб ҳеч қачон сакраманг", деб огоҳлантирди.
Шунга ўхшаш воқеалар бошқа спортчилар билан ҳам содир бўлган. Хусусан, Швеция чанғиси Эбба Андерссоннинг кумуш медали ҳам тасмаси узилиб, иккига бўлиниб кетди.
Қишки Олимпиада ўйинларининг бош операцион директори Андреа Фрэнсис ташкилий қўмита бу масала бўйича тергов бошлаганини эълон қилди.
Шуни таъкидлаш керакки, бу йилги Қишки Олимпия ўйинларининг олтин медаллари 500 грамм кумушдан ясалган ва 6 грамм соф олтин билан қопланган. Кумуш медаллар 500 грамм соф кумушдан, бронза медаллар эса соф мисдан ясалган.
Олтиннинг ҳозирги нархини ҳисобга олсак, Милан Қишки Олимпиадасида олтин медалнинг нархи тахминан 2481 АҚШ долларини ташкил этади. Бу аввалги Олимпия ўйинларидагига қараганда анча юқори ва Париж Олимпиадасидаги олтин медаль нархидан икки баравар қиммат.
Кумуш медалнинг нархи тахминан 1400 АҚШ долларига баҳоланмоқда. Бу кўрсаткич Париж Олимпиадасидагига қараганда уч баравар юқори.
