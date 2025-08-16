Таниқли халқаро агентлик Димаш Қудайберген ҳақида мақола эълон қилди
ASTANА. Кazinform – Дунёнинг 24 та давлатида ваколатхоналарига эга бўлган Pressenza халқаро матбуот агентлиги Димаш Қудайберген ҳақида “Дунё – унинг ўтови: Димаш ва қутбланган дунёда маданий мулоқот архитектураси” сарлавҳали эксперт мақоласини эълон қилди. Бу ҳақда Dimashnews ахборот портали хабар берди.
Pressenza - тинчлик, зўравонлик қилмаслик, қуролсизланиш, инсон ҳуқуқлари ва камситишнинг барча шаклларига қарши кураш билан боғлиқ янги ташаббусларни ёритадиган нашр. У кунлик янгиликларни инглиз, итальян, испан, француз, португал, немис, грек ва каталон тилларида нашр этади.
Монреаллик (Канада) муаллиф Клаудия Аранда ўзининг “Дунё – унинг ўтови: Димаш ва қутбланган дунёда маданий мулоқот архитектураси” мақоласида қозоқ мусиқачисининг зиддиятли давлатлар ўртасидаги маданий кўприкларнинг шаклланишига таъсирини ўрганади.
- Биз санъат фон шовқинига айланган даврда яшаяпмиз. Бир пайтлар санъатнинг чўққиси ҳисобланган мусиқа эндиликда саноат ва мода оламининг витриналари ўртасида сиқилган.
Шу нуқтаи назардан, жанрга, тилга, географик минтақага бўйсунмайдиган ижодкорнинг пайдо бўлиши нафақат эстетик, балки ахлоқий муаммодир. Санъаткор саҳнада шунчаки чиқиш қилиб қолмай, ҳеч қачон юзма-юз кўрмаган одамларни бир саҳнага тўплаб, ўша масканни умумий минбарга айлантирса, концертдан ҳам баландроқ даражага гувоҳ бўламиз, – дейди мақола муаллифи.
Клаудия Аранда, шунингдек, Димаш Қудайбергеннинг уфқлари чексиз, қадимий карвонлар акс садоси сақланиб қолган, отларни хонакилаштирган, олма етиштирилган Марказий Осиёнинг бепоён текисликларида туғилгани, келиб чиқиши қозоқ эканлиги бежиз эмаслигини алоҳида таъкидлади.
— Димаш шунчаки жанрни ўзгартирувчи ижрочи эмас: у — маданиятлар чорраҳаси. Унинг ижоди Қозоғистоннинг даштлари, тоғлари ва ўрмонларини Европа опера театрлари билан боғлайди; замонавий гармонияга эга анъанавий куйлар; эстрада мусиқасининг гўзаллиги ва камерали қўшиқнинг яқинлиги ёки дўмбиранинг кучи. Бу маҳаллий ва глобал оламлар бир-бирига қарама-қарши эмас, балки улар бир-бирига боғланган ва кесишганлигини эслатади. Айнан шу маконда унинг овози - том маънода ва рамзий маънода - ўзининг энг катта кучини топади. Чунки у катта кучга эга.
Димаш чуқурлик, фаоллик ва онглиликни талаб қилади - у бутун борлиғи билан мусиқий юзакиликка қарши. Қўшиқларни бир ярим дақиқадан кўпроқ тинглаб бўлмайдиган бу даврда унинг иши тингловчини ҳар бир ритмга чуқурроқ кириб боришга чорлайди. Бунга мисол «Ave Maria» қўшиғи, — дейди у.
Бельгиянинг VLAN нашри ҳам Димаш ижоди ва унинг фан-клуби фаолиятига бағишланган “Қозоғистонлик қўшиқчи Бельгияда мухлисларини йиғмоқда” мақоласида маданий мулоқот мавзусини кўтарган.
Димаш бутун дунёдан минглаб мухлисларини йиғмоқда. Унинг турли мамлакатларда 120 дан ортиқ фан-клублари бор. 2022 йилда у можаро, дин ва тинчлик мавзуларига бағишланган 13 дақиқалик «The Story of One Sky» қўшиғига клип суратга олди. Турли тилларга таржима қилинган “Бир осмон остида биз тинчликни танлаймиз” шиори яратилди.
2021 йилда Бельгияда қозоғистонлик қўшиқчи Димаш Қудайбергенга бағишланган фан-клуб пайдо бўлди. Ўшандан бери унинг аъзолари саёҳат қилиб, турли тадбирлар уюштириб, хайрия тадбирларини ўтказмоқда.
Клуб аъзолари унинг Арманистон, Туркия, Венгрия, Қозоғистон, Германия, Испания, Латвия ва бошқа мамлакатлардаги концертларига борган.
Ҳар йили қўшиқчининг туғилган кунини нишонлаш учун Брюссель, Левен ёки Антверпенда учрашув ўтказилади. 2023 йилда Қозоғистоннинг Бельгия ва Люксембургдаги элчисининг турмуш ўртоғи мусиқа асбоблари музейига ташриф буюриш учун гуруҳга қўшилди, сўнгра кечки зиёфат берган эди.