Таълим-маориф вазирлиги таълим ходимларини мукофотлаш қоидаларини янгилади
ASTANА. Кazinform — Қозоғистон Республикаси Таълим-маориф вазири 2026 йил 15 апрелдаги буйруғи билан соҳанинг рағбатлантириш тизимига ўзгартиришлар киритди.
Янгиланган нормаларга мувофиқ, вазирликнинг кадрлар хизмати таълим бошқармалари ва таълим ташкилотларини мукофотлаш ва квоталар бўйича таклифларни қабул қилиш муддатлари ҳақида тегишли кун ёки байрамдан камида 70 календарь кун олдин "Мукофот" модули орқали (Миллий таълим маълумотлар базасининг рақамли тизимида) хабардор қилади.
Таълим ташкилотлари, мулкчилик шаклидан қатъи назар, таълим соҳасини ривожлантиришга ҳисса қўшган ўқитувчилар, соҳа ходимлари ва шахсларни мукофотга тавсия қилиш тўғрисидаги ҳужжатларни маҳаллий таълим бошқармаларига камида 50 кун олдин юборадилар. Ҳужжатлар тўпламига таклиф ва белгиланган шаклдаги мукофотлаш варақаси киради.
Ўз навбатида, туман ва шаҳар таълим бошқармалари энг юқори балл тўплаган номзодлар рўйхатини тузадилар ва уларни мукофотлаш санасидан камида 40 кун олдин вилоятга юборадилар.
Шундан сўнг, вилоятлар, республика аҳамиятидаги шаҳарлар ва пойтахт таълим бошқармалари белгиланган квота доирасида якуний рўйхатларни тайёрлайди ва уларни камида 30 календарь кун олдин "Мукофот" модули орқали вазирликка юборади. Ҳужжатлар рўйхатига белгиланган шаклдаги таклифлар ва мукофот варақлари ҳам киради.
Вазирликнинг таркибий бўлинмалари, идоравий ташкилотлари ва ҳудудий органлари учун ҳам шунга ўхшаш муддат белгиланган. Улар ўзлари назорат қиладиган соҳаларда номзодлар рўйхатларини тузадилар ва уларни кадрлар хизматига юборадилар.
Техник носозликлар ёки тизимга кириш имкони бўлмаган тақдирда, ҳужжатлар электрон ҳужжат айланиши орқали юборилиши мумкин.
Бундан ташқари, буйруқда ўқитувчилар ва таълим ташкилотлари раҳбарлари фаолияти самарадорлигини баҳолаш методологиясига ҳам ўзгартиришлар киритилди.
Ҳужжат 2026 йил 12 июлдан кучга киради.