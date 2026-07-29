"Тактик келишмовчилик"дан кейинги учрашув: Трамп ва Нетаньяху нималарни муҳокама қилди
ASTANА. Кazinform – Исроил бош вазири Биньямин Нетаньяху ва АҚШ президенти Дональд Трамп сешанба куни Вашингтонда музокаралар олиб борди ва Эроннинг ядровий қуролга эга бўлишининг олдини олишга содиқликларини яна бир бор тасдиқладилар. Бу ҳақда Euronews хабар берди.
Исроил делегациясидаги юқори лавозимли манбанинг сўзларига кўра, учрашув "жуда ижобий" муҳитда ўтди.
— Бош вазир ва президент кун тартибидаги асосий масалаларни, биринчи навбатда Эрон мавзусини муҳокама қилди, - деди исми ошкор қилинмаган манба.
Музокаралар тахминан 90 дақиқа давом этди. Оқ уй учрашувни "ижобий ва самарали" деб таърифлади.
Томонлар дипломатик саъй-ҳаракатлар доирасида АҚШ-Исроил ўртасидаги Эронга қарши уруш вақтинча секинлашган бир пайтдаги вазиятни муҳокама қилишди.
Нетаньяху Исроилни тарк этишдан олдин Эрон масаласи устувор вазифа бўлишини айтиб, мамлакат хавфсизлиги ва минтақада тинчликни кенгайтириш мақсадини таъкидлади.
Бу Трамп 2025 йил бошида Оқ уйга қайтганидан бери икки раҳбар ўртасидаги саккизинчи учрашувдир. Бу, шунингдек, АҚШ ва Исроил ўртасида Эронга қарши тўлиқ кўламли уруш бошланганидан бери уларнинг биринчи юзма-юз музокараларидир.
Учрашув Исроилдаги сайлов ва бу йил АҚШда бўлиб ўтган оралиқ сайловлар арафасида бўлиб ўтди.
Вашингтонга келганидан сўнг, Нетаньяху марҳум сенатор Линдси Грем хотирасига бағишланган ёпиқ кечки овқатда иштирок этди. У шунингдек, дафн маросимида иштирок этиши режалаштирилган эди.
Хабарларга кўра, музокараларда Исроил ва Ливан ўртасидаги АҚШ томонидан қўллаб-қувватланган келишувнинг амалга оширилиши, шунингдек, Ғазо секторини қайта тиклашдаги сустлик муҳокама қилинган.
Исроил ва “ХАМАС” ўртасидаги уруш бошланганидан деярли уч йил ўтгач, Ғазо секторидаги гуманитар вазият оғирлигича қолмоқда. Исроил минтақага мунтазам равишда ҳужумлар уюштириб келмоқда.
Трамп ва Нетаньяху ўртасидаги муносабатлар илгари Эрон билан сулҳ музокаралари давомида кескинлашган эди. Трамп Исроил бош вазирини очиқчасига танқид қилган, кейинчалик уни "жуда мураккаб одам" деб атаган.
Нетаньяху вазиятни "тактик келишмовчилик" деб таърифлаган ва АҚШ ва Исроилнинг Эронга нисбатан умумий мақсадлари борлигини айтган.
Эслатиб ўтамиз, Си Цзиньпиннинг АҚШга қачон ташриф буюриши ҳақида хабар берган эдик.