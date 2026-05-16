Таиландлик олимлар оғирлиги 30 тонна бўлган улкан динозаврнинг суякларини топдилар
ASTANA. Kazinform — Таиландлик палеонтологлар энг катта динозаврни топдилар. Бу улкан зауропод тахминан 113 миллион йил олдин яшаган, узунлиги 27 метр ва оғирлиги 28 тонна бўлган, деб хабар беради Reuters.
Таиланднинг шимоли-шарқидаги Чайяпхум провинциясида қадимги ўтхўр динозавр қолдиқлари топилди. Биринчи суяк бўлаклари маҳаллий аҳоли томонидан топилган ва олимлар бир неча йиллардан бери қазиш ишлари олиб боришмоқда. Тадқиқотчилар умуртқа поғонаси, қовурғалар, тос суяги ва қўл-оёқ суякларининг қисмларини, жумладан, 1,78 метр узунликдаги елка суягини топдилар.
Янги тур Nagatitan chaiyaphumensis деб номланган оғир, кичик бошли, узун бўйинли ва думсиз зауропод динозавридир. Зауроподлар тарихда яшаган энг катта қуруқлик ҳайвонларидир.
Олимларнинг ҳисоб-китобларига кўра, Nagatitanнинг вазни 25 дан 28 тоннагача бўлган. Унинг бош суяги ва тишлари топилмаган бўлса-да, палеонтологлар бошқа зауроподлар сингари, у асосан игнабаргли ўсимликлар ва папоротниклар билан озиқланган деб ҳисоблашади.
Узунлиги ва катталигига қарамай, Nagatitan узунлиги 30 метрдан ортиқ бўлган улкан Жанубий Америка динозаврлари Аргентинозавр ва Патаготитандан кичикроқ.