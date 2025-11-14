Таиландда жаҳон даражасидаги хакер ҳибсга олинди
ASTANА. Каzinform — Таиланд киберполицияси Европа ва АҚШдаги ҳукумат тизимларини бузишда айбланган 35 ёшли Россия фуқаросини ҳибсга олди. Америка расмийлари унинг экстрадициясини талаб қилмоқда, деб хабар беради DW.
АҚШ ва Европа ҳукумат тизимларига киберҳужумлар уюштиришда гумон қилинган Россия фуқароси АҚШ илтимосига биноан Таиландда ҳибсга олинди. Таиланд расмийларининг таъкидлашича, гумонланувчи АҚШга экстрадиция қилишга тайёрланаётган 35 ёшли жаҳон даражасидаги хакер. Россиянинг Пхукетдаги бош консули Егор Иванов Россия томони маҳбус учун консуллик киришини сўрамоқда.
Таиланд киберполицияси маълумотларига кўра, россиялик 6 ноябрь куни Пхукет оролида ФҚБ агентлари билан қўшма операция давомида ҳибсга олинган. У 30 октябрь куни мамлакатга кириб, Таланг туманидаги меҳмонхонага жойлашди. Тинтув давомида ундан ноутбук, мобил телефон ва криптовалюта ҳамёнлари мусодара қилинди. Россия фуқаросининг криптовалюта ҳисобларида 14 миллион батдан ортиқ (тахминан 432 минг доллар) пул музлатилган. Терговчилар маблағлар киберфирибгарлик билан боғлиқ бўлиши мумкинлигини айтишмоқда.
Гумонланувчининг исми расман эълон қилинмаган. Бироқ, «Вот так» нашри ФҚБ маълумотлар базасида кибержиноятчилик учун қидирилаётган фақат битта 35 ёшли Россия фуқаросининг исми борлигини таъкидламоқда. У Мурманск вилоятида туғилган, Россия Бош штаби Бош разведка бошқармаси катта лейтенанти Алексей Лукашев.
ФҚБ ёзувларига кўра, Лукашев 2016 йилги АҚШ президентлик сайловларига аралашиш ва Демократик партия серверларини бузишда иштирок этган. Унинг исми бу иш бўйича 12 нафар судланувчи орасида.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ хакерлар Bybitдан 1,5 миллиард доллар ўғирлашгани ҳақида хабар берган эдик.