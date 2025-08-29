Таиландда “Кадзики” тўфони беш кишининг ҳаётига зомин бўлди
АSTANА.Кazinform — Таиланд шимолидаги “Кадзики” тўфони қурбонлари сони беш нафарга етди, яна етти нафар киши бедарак йўқолган, деб хабар беради Bangkok Post.
Табиий офатдан 6300 киши жабр кўрди, 1800 та уй-жой вайрон бўлди.
Аввалроқ “Кадзики” бир неча кундан бери Вьетнамнинг марказий ва шимолий ҳудудларига ёпирилган эди. 7 киши ҳалок бўлди, 10 мингдан ортиқ уй-жой ва идоралар сув остида қолди. Шунингдек, 86 гектардан ортиқ шолизорлар вайрон бўлган.
Расмийларга кўра, тўфон Вьетнамда тўққиз мингга яқин уйнинг томини бузган ёки учириб кетган. Уч мингдан ортиқ бино сув остида қолган. Минглаб гектар деҳқончилик ерлари яроқсиз ҳолга келган, икки минг бошга яқин чорва моллари оқиб кетган. Кучли ёмғир туфайли мамлакат пойтахти Ханойнинг катта қисми сув остида қолди.
Хитойнинг Хайнань провинциясида “Кадзики” тўфони туфайли 20 мингдан ортиқ одам эвакуация қилинди.
Эслатиб ўтамиз, Хитойда кучли ёғингарчилик натижасида йўл инфратузилмасига 2,2 миллиард доллар зарар етказилган.