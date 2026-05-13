Таиландда хантавирус сабабли Жанубий Америкадан келганлар текширилмоқда
ASTANA. Kazinform – Таиланд расмийлари круиз кемасида хантавирус авж олганидан сўнг Жанубий Америкадан келган сайёҳларга нисбатан санитария назоратини кучайтирди, деб хабар беради Арменпресс агентлиги.
Маҳаллий оммавий ахборот воситаларининг хабар беришича, кучайтирилган мониторинг жорий этилганидан бери Жанубий Америка мамлакатларидан келган 470 йўловчи текширувдан ўтказилди. Ҳозирча инфекция юқтиришнинг шубҳали ҳолатлари аниқланмаган.
Аввалроқ Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти круиз кемасида 11 та хантавирус ҳолатини тасдиқлаган эди. Уч киши вафот этди. Ҳодисадан кейин йўловчилар Канар ороллари яқинида эвакуация қилинди.
The Nation газетасининг хабар беришича, Таиланд сўнгги олти ҳафта давомида минтақадаги 13 мамлакат фуқароларини текширувдан ўтказмоқда. Сайёҳлар тана ҳарорати ва касалликнинг мумкин бўлган аломатлари текширилмоқда.
"Юқори хавфли ҳудудлардан келган йўловчилар иситма ва мушак оғриғи каби аломатларга текширилмоқда", - дейилади нашрда.
Расмийлар шунингдек, чет элдан қайтаётган фуқароларни соғлиғини диққат билан кузатиб боришга чақирди. Агар уларда иситма, оғриқ ёки нафас қисилиши пайдо бўлса, уларга дарҳол шифокорга мурожаат қилиш ва саёҳат йўналишлари ва ҳайвонлар билан алоқа қилиш эҳтимоли ҳақида хабар бериш тавсия этилади.
Эслатиб ўтамиз, апрель ойида Аргентинадан Кабо-Вердега кетаётган круиз кемасида етти киши вирус юқтирган эди. Улардан учтаси вафот этди.