Таиланд Ўзбекистон фуқаролари учун визасиз режимни бекор қилмоқда
ASTANA. Kazinform - 2026 йил 15 сентябрдан Ўзбекистон фуқаролари Таиландга сафар қилиш учун олдиндан кириш визасини расмийлаштириши керак бўлади, деб хабар беради Kazinform агентлиги Ўзбекистон Республикасининг Бангкок шаҳридаги Бош консулхонасига таяниб.
2026 йил 15 сентябрдан Ўзбекистон фуқаролари учун Таиландга визасиз кириш тартиби бекор қилинади.
Таиланд Қироллиги Ҳукумати қарорига мувофиқ, мамлакатга боришни режалаштираётган Ўзбекистон фуқаролари кириш визасини олдиндан расмийлаштириши лозим бўлади.
Бунинг учун Таиланд Қироллигининг электрон виза расмий порталида электрон виза анкетасини тўлдириш талаб этилади.
Анкета тўлдирилгандан сўнг тўловни Россия Федерациясидаги Таиланд Қироллиги Элчихонасида, Москва шаҳридаги дипломатик ваколатхонага шахсан борган ҳолда амалга ошириш керак бўлади.
Шу тариқа, 15 сентябрдан бошлаб Ўзбекистон фуқаролари аввал амалда бўлган визасиз режим асосида Таиландга кира олмайди.