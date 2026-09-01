Таиланд сайёҳлар учун визасиз қолиш муддатини 30 кунга қисқартиради
ASTANA. Kazinform - Таиланд ҳукуматининг мамлакатда визасиз қолиш муддатини 60 кундан 30 кунга қисқартириш тўғрисидаги қарори 15 сентябрдан кучга киради. Бу Таиланд Ички ишлар вазирлигининг «Қироллик газетаси»да эълон қилинган билдиришномаларидан маълум бўлди, деб хабар беради Kazinform ТАССга таяниб.
“2024 йил 15 июлда қабул қилинган, 93 та давлат ва ҳудуд фуқароларига сайёҳлик ва қисқа муддатли хизмат сафарлари учун 60 кунлик визасиз режим тақдим этган аввалги қарор тўлиқ бекор қилинади. Қарор «Қироллик газетаси»да эълон қилинганидан 15 кун ўтгач кучга киради”, — дейилади Таиланд бош вазири ва Ички ишлар вазири Анутин Чанвиракун имзолаган ҳужжатда.
Таиланд ҳукумати сайёҳлик мақсадида 30 кунлик визасиз кириш имкониятига эга бўладиган 60 та давлат ва ҳудуддан иборат янги рўйхатни шакллантирди. Янги рўйхатда Қозоғистон йўқ.
Мамлакатга қуруқликдаги назорат-ўтказиш пунктлари орқали кирадиган сайёҳлар визасиз режимдан календарь йили давомида кўпи билан икки марта фойдаланиши мумкин. Бруней, Индонезия, Малайзия ва Сингапур фуқаролари бундан мустасно.
Таиланд Ташқи ишлар вазирлиги маълум қилишича, мамлакатга халқаро рейслар орқали келадиган сайёҳлар учун киришлар сонига нисбатан ҳеч қандай чеклов йўқ. Бироқ визасиз режимдан суиистеъмол қилинган тақдирда ёки мамлакатга сайёҳликка алоқадор бўлмаган мақсадларда ташриф буюриш нияти мавжуд бўлса, иммиграция органлари киришни рад этиши мумкин.