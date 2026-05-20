Таиланд 93 мамлакатнинг сайёҳлари учун 60 кунлик визасиз режимни бекор қилди
ASTANА. Кazinform — Таиланд Вазирлар кабинети виза сиёсатини тубдан ўзгартиришни маъқуллади ва 93 мамлакат ва минтақа фуқаролари учун амалдаги 60 кунлик визасиз режимни амалда тугатди, деб хабар беради Xinhua.
Консуллик ишлари департаменти бош директори Мангкона Пратумкэунинг сўзларига кўра, асосий ўзгариш аввал қамраб олинган барча мамлакатлар учун 60 кунлик визасиз режимнинг тўлиқ бекор қилинишидир. Бундан ташқари, 30 кунлик визасиз кириш ҳуқуқига эга мамлакатлар сони 57 тадан 54 тага қисқартирилди, энди бу схема фақат туризм мақсадлари учун ажратилган.
Бундан ташқари, учта мамлакат ёки минтақадан келган сайёҳлар учун янги 15 кунлик визасиз режим жорий этилди. Виза дастури сезиларли даражада чекланган: иштирокчи давлатлар сони 31 тадан 4 тагача қисқартирилди.
Ташқи ишлар вазирлиги кириш тартибларини оптималлаштириш, миллий хавфсизлик масалалари, туристик иқтисодиётни ривожлантириш ва дипломатик ўзаро таъсир тамойилини ислоҳотнинг асосий мақсадлари сифатида белгилади. Янги қоидаларга кўра, имтиёзларнинг такрорланишига йўл қўймаслик учун ҳар бир мамлакат фақат битта виза схемасидан фойдаланиши мумкин.
Янги қоидалар Қироллик газетасида расмий эълон қилинганидан 15 кун ўтгач кучга киради.
Эслатиб ўтамиз, Таиланд сайёҳларнинг мамлакатда визасиз бўлиш муддатини икки баравар қисқартириши ҳақида хабар берган эдик.