Таэквондо бўйича Осиё чемпионати: Назим Махмутова бронза медалини қўлга киритди
ASTANA. Kazinform — Қозоғистонлик спортчи Назим Махмутова Улан-Баторда (Мўғулистон) бўлиб ўтган таэквондо бўйича Осиё чемпионатида бронза медалини қўлга киритди. Бу ҳақда МОҚ хабар берди.
Ҳамюртимиз 73 кг вазн тоифасидаги баҳсларда ярим финалга чиқди.
Назим бу босқичда Хитой вакили Су Цзе билан тўқнаш келди. Жанг натижаларига кўра, хитойлик таэквондочи 2:1 ҳисобида ғалаба қозонди.
Эслатиб ўтамиз, бунгача Еркебулан Енсегенов (54 кг гача) ва Эльдар Биримбай (74 кг гача) бронза медалларини қўлга киритган эди.