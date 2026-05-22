    Таэквондо бўйича Осиё чемпионати: Назим Махмутова бронза медалини қўлга киритди

    ASTANA. Kazinform — Қозоғистонлик спортчи Назим Махмутова Улан-Баторда (Мўғулистон) бўлиб ўтган таэквондо бўйича Осиё чемпионатида бронза медалини қўлга киритди. Бу ҳақда МОҚ хабар берди.

    Фото: МОҚ

    Ҳамюртимиз 73 кг вазн тоифасидаги баҳсларда ярим финалга чиқди.

    Назим бу босқичда Хитой вакили Су Цзе билан тўқнаш келди. Жанг натижаларига кўра, хитойлик таэквондочи 2:1 ҳисобида ғалаба қозонди.

    Эслатиб ўтамиз, бунгача Еркебулан Енсегенов (54 кг гача) ва Эльдар Биримбай (74 кг гача) бронза медалларини қўлга киритган эди.

    Ляззат Сейданова
    Муаллиф