Тадбиркорлар учун СИ бизнес ёрдамчиси такомиллаштирилмоқда
ASTANА. Кazinform – Тадбиркорларга барча босқичларда кўмак бериш учун сунъий интеллект бизнес ёрдамчиси воситаси такомиллаштирилмоқда. Бу ҳақда Электрон молия маркази бошқаруви раиси Дияс Крамшеев маълум қилди.
– Электрон молия маркази сунъий интеллектни ривожлантиришга доимий эътибор қаратади. Қабул қилинган истиқболли ечимлардан бири бу сунъий интеллект бизнес ёрдамчиси лойиҳасидир. Ушбу восита бизнесни яратиш ғояси босқичидан тортиб, уни амалда амалга оширишгача бўлган барча босқичларда тадбиркорларни қўллаб-қувватлаш учун мўлжалланган. Илғор тизимда кўриб чиқиладиган асосий функциялардан бири келажакдаги бизнес учун оптимал жойлашувни танлашдир. Оптимал танланган жойлашув бизнеснинг муваффақиятида муҳим омил ҳисобланади. Бу савдо даражасини, рақобат муҳитини ва келажакдаги операцион харажатларни белгилайди, — деди марказ раҳбари.
Унинг сўзларига кўра, сунъий интеллект ёрдамчиси давлат ахборот ресурслари билан интеграциялашган ва туманларнинг иқтисодий фаолияти, талаб тузилиши, бандлик даражаси, рақобат муҳити ва саноатнинг ривожланиш динамикаси каби кўплаб ишончли маълумотларни таҳлил қилишга қодир. Ушбу маълумотлар асосида тегишли алгоритмлар кутилган даромад, рентабеллик ва хатарларни прогноз қилиши ва ҳар бир жой учун тайёр тавсиялар бериши мумкин.
– Ушбу механизмдан фойдаланиш қабул қилинадиган қарорлар сифатини сезиларли даражада яхшилайди ва дастлабки босқичда хатоларнинг олдини олишга ёрдам беради. Бу кичик ва ўрта бизнес учун маълумотларга йўналтирилган ёндашув учун янги стандарт яратади, — деди Дияс Крамшеев.
Марказ раҳбарининг сўзларига кўра, рақамли модернизациянинг кейинги босқичи проактив хизматларни яратиш билан боғлиқ. Маълумотлар тўпланиши туфайли давлат тизимлари тадбиркорларнинг эҳтиёжларини автоматик равишда аниқлайди ва уларга тегишли давлат томонидан қўллаб-қувватлаш чоралари, соддалаштирилган дастурлар ва муҳим билдиришномаларни таклиф қилади.
– Шундай қилиб, ишбилармон фуқаро зарур хизматни қидириш билан овора бўлмайди, аксинча, "хизмат фойдаланувчиси уни ўзи топади" моделига устуворлик берилади. Давлат хизматларини интеграциялаш, ягона шахсий ҳисоб яратиш ва СИ ечимларини ишлаб чиқиш илғор рақамли экотизимни шакллантириш йўлини очади. Бунинг натижасида давлат органлари билан ўзаро алоқалар самарали, тезкор ва технологик жиҳатдан замонавий бўлади. Ўз навбатида, тадбиркорлар ишончли ва барқарор ўсишга имкон берадиган янги механизмга кириш имкониятига эга бўладилар, — деди у.
Эслатиб ўтамиз, 5 йил ичида 1 млн киши СИ кўникмалари бўйича таҳсил олади.