Сузиш бўйича жаҳон кубоги илк бор Астанада ўтказилади
ASTANA. Kazinform - Астана илк бор 15-17 октябрь кунлари сузиш бўйича Жаҳон кубогининг бир босқичига мезбонлик қилади. Пойтахтдаги мусобақа Silk Road Tour сериясининг якуний босқичи бўлади, деб хабар беради Kazinform Миллий олимпия қўмитасига таяниб.
2026 йилда World Aquatics Боку (Озарбайжон), Тошкент (Ўзбекистон) ва Астана шаҳарларини Жаҳон кубогининг ягона йўналишига бирлаштирди. Серия асрлар давомида Европа ва Шарқий Осиёни боғлаб турган тарихий Буюк ипак йўли шарафига Silk Road Tour деб номланган.
Мусобақалар Озарбайжон пойтахтида бошланади. У ерда сузувчилар 1-3 октябрь кунлари беллашадилар. Сўнг серия Тошкентда (8-10 октябрь) ва Астанада якунланади.
Серия мусобақаларида жаҳоннинг энг кучли сузувчилари, жумладан Олимпиада чемпионлари ва совриндорлари, жаҳон чемпионатлари совриндорлари ҳамда амалдаги жаҳон рекордчилари иштирок этиши кутилмоқда. Умуман олганда, Silk Road Tour’нинг учта босқичида 50 дан ортиқ мамлакатдан 750 нафардан зиёд спортчи қатнашади.
Жаҳон кубоги доирасида кўрсатилган натижалар расман жаҳон ва ўсмирлар рекордлари сифатида тасдиқланиши мумкин. Жаҳоннинг энг юқори натижаси ўрнатилган ёки такрорланган тақдирда, уни қайд этиш учун World Aquatics регламентида назарда тутилган тартиб амалга оширилади.
Silk Road Tourнинг якуний рейтинги Астанадаги мусобақалар якунланганидан сўнг шакллантирилади. Спортчиларнинг рейтинги аниқланишида серия давомида кўрсатилган натижалар ҳисобга олинади, бунда ҳар бир босқичда сузувчининг энг яхши учта натижаси ҳисобга киритилади.
Кузги серия декабрь ойида Пекинда (Хитой) ўтказиладиган 25 метрлик бассейндаги жаҳон чемпионати олдидан муҳим халқаро мусобақалардан бири бўлади.